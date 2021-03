Vivendi : Barclays dégrade sa recommandation

Barclays a dégradé jeudi sa recommandation sur Vivendi, la ramenant de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours porté de 29 à 31 euros.



S'il salue des résultats annuels ressortis au-dessus des attentes, le broker estime que ce ne sont pas les performances opérationnelles du groupe qui sont appelées à déterminer l'évolution de la valeur cette année.



Pour Barclays, le cours de l'action devrait davantage être influencé par les caractéristiques devant définir la distribution d'UMG, qui devrait être valorisé selon le courtier autour de 39,7 milliards d'euros dans le cadre d'une opération imposée autour de 10%.



Sur la base de ces projections, Barclays établit un nouvel objectif de cours de 31 euros, faisant apparaître un potentiel haussier de 6% jugé insuffisant pour justifier une recommandation positive sur la valeur.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.