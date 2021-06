Vivendi : BofA reste acheteur, objectif 38 euros

BofA Securities a conservé jeudi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 38 euros sur Vivendi après la validation du projet de scission d'Universal Music Group (UMG).



Dans une note de recherche, la banque privée américaine fait remarquer que l'acquéreur du label musical, Pershing Square, se montre particulièrement optimiste quant aux perspectives de la société.



Alors qu'UMG est aujourd'hui valorisé autour de 33 milliards d'euros, BofA s'attend à ce que l'actif entame une phase de revalorisation qui pourrait le conduire à quelque 48 milliards d'euros.



Un processus qui s'annoncerait avantageux pour Vivendi, appelé à conserver une participation de 10% au sein de l'entité, poursuit la firme de Wall Street.



'Nous savons bien que les investisseurs ont un point de vue négatif sur les actifs restants, mais nous nous attendons à ce que le produit de la scission soit déployé dans un programme de rachats d'actions portant sur 10% du capital, même si des opération de fusions-acquisitions (M&A) pourraient également être envisagées', explique BofA.



Quant à Canal+, la banque d'affaires pense que les perspectives de la chaîne cryptée restent 'compliquées', mais qu'elles s'améliorent.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.