Après les Alpes, Vivendi franchit les Pyrénées

Prisa est coté à Madrid sous le nom "Promotora de Informaciones" et capitalisait avant l'annonce 663 M€ (peu après l'ouverture, le titre a bondi de plus de 8%). Sur cette base, l'investissement de Vivendi représente un peu plus de 50 M€. Notons que le holding Rucandio de la famille Polanco, qui contrôlait jadis Prisa, pointait à 7,6% du capital, laissant penser que c'est cette participation que Vivendi a acquise (mais cela reste à confirmer).

Prisa est très connue via ses journaux El Pais (1er quotidien espagnol), As (2e quotidien sportif) et Cinco Dias (2e quotidien économique). L'entreprise possède aussi d'autres médias, notamment audiovisuels, mais réalisé l'essentiel de son chiffre d'affaires (près de la moitié) dans l'édition éducative. Côté finances, Prisa est un groupe qui n'a plus gagné d'argent depuis plusieurs années et dont la marge opérationnelle se dégrade. Sa dette est conséquente. Prisa possède aussi 20% du Groupe Le Monde en France.

Une carte d'identité qui permet de constater les pertes et le niveau d'endettement de Prisa (Source Zonebourse)

Les bons connaisseurs du dossier auront noté que le principal actionnaire de Prisa est Amber Capital, avec qui Vivendi mène une offensive sur Lagardère.

En guise d'illustration, l'organisation actuelle de Vivendi, qui possède en Editis une puissante branche d'édition :