BONDS : Vivendi: Moody's réduit sa perspective à "négative" après l'opération UMG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence Moody's a réduit mardi sa perspective de "stable" à "négative" sur la note de crédit Baa2 de Vivendi à la suite de l'annonce par le groupe de la distribution prochaine à ses actionnaires de 60% du capital de sa maison de disques UMG. "Nous avons modifié la perspective à négative pour refléter l'affaiblissement du profil d'activité de Vivendi qui se sépare de son actif le plus précieux, alors que son ratio d'endettement sera élevé en 2021 et 2022 par rapport à sa notation", a indiqué l'analyste de Moody's, Agustin Alberti. Moody's conserve cependant sa note à Baa2, jugeant que Vivendi dispose de "positions solides dans ses activités restantes" et "d'un portefeuille d'actifs valables" pour limiter son endettement. (jbatteau@agefi.fr) ed: TVA

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2021 13:18 ET (18:18 GMT)