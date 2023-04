Canal+ noue un partenariat avec Apple TV pour enrichir son offre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe audiovisuel Canal+, filiale de Vivendi, a annoncé jeudi la signature d'un partenariat stratégique avec le service de streaming Apple TV+.

En vertu de cet accord, Canal+ proposera l'ensemble des contenus d'Apple TV+ à ses abonnés. L'accès au service sera "offert" aux abonnés actuels et sera inclus dans les offres d'abonnement proposées à la souscription, a précisé le groupe. Canal+ diffusera également des séries Apple Original sur sa chaîne.

"Pour la première fois de son histoire, le Groupe Canal+ a choisi d'offrir l'accès aux contenus d'une plateforme partenaire à tous ses abonnés en France", a commenté Maxime Saada, le président du directoire de Canal+, cité dans un communiqué.

Ce partenariat concerne dans un premier temps la France et la Suisse et sera étendu à la République Tchèque et à la Slovaquie, a précisé le groupe.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VCA

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2023 12:55 ET (16:55 GMT)