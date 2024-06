Regulatory News:

Vivendi (Paris:VIV), leader mondial de la culture, du divertissement, des médias et de la communication, et CTS EVENTIM, acteur international de premier plan dans la billetterie et le spectacle vivant, ont annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’opération de cession des activités de festivals et de billetterie à l’international de Vivendi. Une promesse d’achat reçue de CTS EVENTIM avait été signée le 2 avril dernier.

La valeur d’entreprise totale de cette opération est d’environ 300 millions d’euros.

Les activités de billetterie et de festivals acquises par CTS EVENTIM représentaient un chiffre d’affaires de 137 millions d’euros en 2023. Les activités de billetterie représentaient environ 105 millions d’euros de ce montant pour un EBITDA de 26 millions d’euros. La plus grande partie du chiffre d’affaires a été générée au Royaume-Uni, suivie du marché américain. Les activités de festivals concernées par le présent accord ont généré un chiffre d’affaires supplémentaire de 32 millions d’euros.

Cette opération offre de nouvelles opportunités de développement au portefeuille de festivals de Vivendi et à See Tickets à l’international, tout en assurant la pérennité de la relation avec tous leurs partenaires. Elle s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’internationalisation de CTS EVENTIM et sera également bénéfique pour les artistes et leurs managers en leur proposant des prestations toujours plus souples et dynamiques à l’échelle mondiale.

Les activités de salles de spectacle de Vivendi, dont L’Olympia à Paris, ainsi que See Tickets France et le Brive Festival, ne sont pas concernés par cet accord.

A propos de Vivendi

Depuis 2014, Vivendi construit un leader mondial dans les contenus, les médias et la communication. Groupe Canal+ est un acteur majeur de la création et de la distribution de contenus audiovisuels sur tous les continents. Lagardère est le troisième groupe mondial de l’édition grand public et de l’éducation, et un acteur international majeur du commerce en zone de transport. Havas est l’un des plus grands groupes de communication au monde avec une présence dans plus de 100 pays. Vivendi est également présent dans la presse magazine (Prisma Media), les jeux vidéo (Gameloft), les plateformes digitales de vidéos (Dailymotion) et la fourniture d’accès Internet à très haut débit en Afrique (GVA). Les différentes entités de Vivendi travaillent pleinement ensemble, évoluant au sein d’un groupe intégré accompagnant la transformation de ses métiers pour répondre aux attentes du public et anticiper leurs évolutions constantes. Groupe engagé, Vivendi contribue à construire des sociétés plus ouvertes, inclusives et responsables en soutenant une création plurielle et inventive, en favorisant un accès plus large à la culture, à l’éducation et à ses métiers, et en renforçant la sensibilisation aux enjeux et opportunités du XXIe siècle. www.vivendi.com

A propos de CTS EVENTIM

CTS Eventim est le premier fournisseur de services de billetterie en Europe et le numéro deux dans le monde. Plus de 300 millions de billets sont commercialisés chaque année en recourant aux systèmes de l’entreprise – au travers de guichets, de portails en ligne et sur téléphone portable. Selon le classement international réalisé par Pollstar en 2023, the groupe Eventim est le deuxième plus grand producteur dans le monde. De plus, CTS Eventim gère certaines des salles les plus prestigieuses d’Europe. CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) est coté en Bourse depuis 2000 et fait partie du segment MDAX. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros dans plus de 25 pays.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240606365707/fr/