Havas Group s'offre Tinkle et s'étend en Espagne et au Portugal

Paris (awp/afp) - Le groupe de communication Havas, filiale de Vivendi, a annoncé mercredi avoir pris une participation majoritaire dans l'agence de relations publiques Tinkle, qui rejoindra son réseau de conseils stratégiques pour les grands groupes et leurs dirigeants.

L'agence Tinkle regroupe depuis 1999 quelque 200 collaborateurs et possède des bureaux à Barcelone, Madrid et Lisbonne. Elle continuera d'opérer sous la supervision de son fondateur Javier Curtichs et de son équipe dirigeante, a précisé Havas qui n'a pas dévoilé le montant de l'investissement.

L'agence sera toutefois renommée Tinkle/amo, afin d'entrer dans le réseau /amo du groupe Havas, présent dans quinze pays où il conseille dirigeants et conseils d'administration.

Tinkle est "un partenaire idéal pour Havas. L'arrivée de Tinkle au sein de notre réseau /amo renforce notre capacité à prodiguer des conseils stratégiques de premier ordre pour nos clients en Espagne, au Portugal, et même au-delà", a commenté le PDG d'Havas Yannick Bolloré, également président du conseil d'administration de Vivendi et deuxième fils de l'actionnaire principal du géant français des médias, cité dans un communiqué.

"Le besoin en communications RP (relations publiques, ndlr) et stratégique n'a jamais été aussi fort. Comprendre les environnements qui nous entourent, les relations et les points d'intersection avec les médias, les dirigeants, les influenceurs et les institutions est devenu un +must+ absolu pour les entreprises", a ajouté Alfonso Rodés, dirigeant du groupe Havas en Espagne.

Havas avait annoncé en 2018 un plan d'investissement de 100 millions d'euros sur 5 ans pour renforcer son réseau, notamment via des acquisitions.

Le groupe avait ainsi mis la main sur Deekeling Arndt Advisors en Allemagne ou Cicero au Royaume-Uni.

Le groupe de communication et de publicité Havas, qui tire son origine de l'agence du même nom fondée à Paris en 1835, compte désormais 20'000 collaborateurs dans plus de 100 pays. Il est intégré depuis fin 2017 à Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré, et a dégagé un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de 2021.

afp/rq