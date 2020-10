Havas : prend une participation majoritaire dans Camp + King

02/10/2020 | 10:59

Havas Group annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Camp + King, agence créative indépendante.



' Cette opération renforce la puissance créative du réseau en Amérique du Nord. Elle permet également d'étoffer notre présence dans la région aux côtés de nos Havas Villages et d'agences telles que Battery ou Arnold ' indique le groupe.



'L'agence dispose par ailleurs de son propre content-lab pour l'animation, la conception digitale ou encore la production vidéo et éditoriale'.



