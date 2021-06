L'AG de Vivendi plébiscite la scission d'UMG mais le marché se montre prudent

(Actualisation: commentaires d'analystes, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assemblée générale de Vivendi a approuvé mardi la scission de sa principale division, Universal Music Group (UMG), dont la cotation devrait intervenir à la fin septembre.

La résolution prévoyant la distribution de 60% du capital de la maison de disques aux actionnaires de Vivendi, sous la forme d'un dividende en nature d'une valeur de 19,8 milliards d'euros, a été adoptée à 99,88%.

"Les actionnaires ont plébiscité le projet de distribution de 60% des actions d'Universal Music Group (UMG) avec un taux record de votes positifs de 99,9 %, démontrant leur soutien total à l'égard de la stratégie qui leur était proposée et des schémas retenus par le directoire pour la réalisation de cette opération", s'est félicité Vivendi dans un communiqué. La cotation d'UMG à la Bourse d'Amsterdam pourrait intervenir le 21 septembre prochain, a ajouté le groupe.

Selon le président du directoire de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, cette scission vise notamment à réduire la décote de holding de Vivendi et à mieux refléter la valeur d'UMG.

Vivendi conservera 10% du capital d'UMG suite à cette opération. Le consortium international emmené par le chinois Tencent a déjà racheté 20% de la maison de disques, tandis que Pershing Square Tontine Holdings, le véhicule d'investissement coté du milliardaire William Ackman a conclu un accord en vue du rachat des 10% restants pour environ 3,5 milliards d'euros.

De la volatilité attendue autour de la scission

Certains analystes ont cependant souligné le risque pour le groupe de divertissement et de médias de se séparer de son principal centre de profits. En 2020, la maison de disques a réalisé 80% du résultat brut d'exploitation de Vivendi, et a également tiré sa croissance face aux performances en demi-teinte des autres divisions (Canal+, Editis et Havas Group).

"Il se peut que de nombreux investisseurs aient choisi Vivendi parce qu'ils apprécient UMG et considèrent Vivendi comme un véhicule pour investir dans l'introduction en Bourse [de la maison de disques, ndlr]. Le risque est que ce qu'il restera de Vivendi 'ex dividende' soit relativement malmené ", a commenté Thomas Singlehurst, analyste de Citi.

"Nous nous attendons à beaucoup de volatilité à la date de détachement du dividende. L'opinion selon laquelle tous les investisseurs de croissance n'étaient présents dans Vivendi que pour UMG et qu'ils en sortiraient dès le premier jour a longtemps prévalu, mais la possibilité de rachats d'actions importants après la scission signifie qu'au moins certains fonds spéculatifs ont passé en revue leur options", a déclaré de son côté Matti Littunen, analyste chez Bernstein, au Wall Street Journal.

Evolution en vue du capital de Vivendi

Vivendi a indiqué qu'il utiliserait le produit de la vente d'une partie d'UMG pour des acquisitions et pour un programme substantiel de rachat d'actions.

Ce mardi, l'assemblée générale a également validé à 73,6% une résolution donnant au groupe la possibilité de réduire son capital de 50% au maximum dans le cadre d'une offre publique de rachat d'actions (OPRA), suivie de l'annulation des actions rachetées.

Plusieurs actionnaires dont les agences de conseil de vote ISS et Glass Lewis avaient appelé à voter contre cette résolution, craignant qu'elle serve d'abord les intérêts patrimoniaux du principal actionnaire de Vivendi, Vincent Bolloré.

Le fonds activiste Bluebell a estimé que Vincent Bolloré pourrait utiliser l'instrument de l'OPRA pour augmenter sa participation dans le groupe de médias sans avoir à déposer une offre publique d'achat.

En réponse à ces inquiétudes, le Groupe Bolloré avait indiqué qu'il n'envisageait pas de demander de dérogation à lancer une offre publique d'achat s'il venait à franchir en hausse le seuil de 30% du capital ou des droits de vote du groupe de médias et de divertissement. A la fin décembre 2020, Groupe Bolloré possèdait 27,06% du capital et 29,64% des droits de vote de Vivendi.

Vivendi a par ailleurs précisé qu'une éventuelle OPRA ne serait mise en oeuvre qu'après la scission d'UMG.

A 15h00, le titre Vivendi gagnait 0,3%, à 28,93 euros, sur un marché parisien en hausse de 0,1%.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2021 09:22 ET (13:22 GMT)