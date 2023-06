L'Europe dans le vert, l'inflation américaine attendue

(Alliance News) - Les principales places boursières européennes sont attendues en hausse ce mardi, alors que l'attention des investisseurs est focalisée sur l'inflation américaine, qui sera publiée cet après-midi et constituera un élément important dans les décisions de la Fed.

En effet, la Réserve fédérale américaine entame sa réunion de politique monétaire de deux jours, à l'issue de laquelle elle annoncera ses mesures de politique monétaire.

Selon Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank, "les États-Unis et l'Europe devraient accepter et vivre avec des niveaux d'inflation plus proches de 3-4 %, par opposition à 2 % et moins, comme cela a été le cas au cours de la dernière décennie". En effet, la guerre commerciale avec la Chine, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, la transition énergétique, la réindustrialisation et la délocalisation sont autant de facteurs inflationnistes qui compliqueront la tâche de la Fed pour parvenir à une inflation de 2 %", a-t-il commenté.

Le FTSE Mib devrait donc gagner 142,5 points, soit 0,5 %, après avoir clôturé en hausse de 0,9 % à 27 410,47.

En Europe, le FTSE 100 de Londres devrait augmenter de 34,5 points, soit 0,5 %, le CAC 40 de Paris devrait progresser de 49,5 points, soit 0,7 %, et le DAX 40 de Francfort devrait ouvrir en hausse de 122,5 points, soit 0,8 %.

Parmi les petites valeurs italiennes, le Mid-Cap a gagné 1,3 % à 43 587,52, le Small-Cap a augmenté de 0,2 % à 27 318,98 et l'Italy Growth a perdu 0,2 % à 9 161,43.

En commençant par les valeurs liées à Silvio Berlusconi, décédé hier à l'âge de 86 ans, Mediolanum a clôturé en hausse de 0,4% sur la liste principale tandis que, sur la Mid-Cap, sa création, MFE, le nouveau Mediaset, a vu les actions A augmenter de 5,9% - après avoir été suspendues pendant la journée pour des hausses excessives, plus de 12% - et les actions B augmenter de 2,3%. Mondadori, quant à lui, affiche un gain de 1,5 %.

Tous les projecteurs sont braqués sur la holding Fininvest, la société mère, dans laquelle Silvio Berlusconi détenait une participation de 61,2 % qui sera désormais au centre du testament du fondateur de Forza Italia. Le patrimoine laissé par Berlusconi, qui sera enterré dans le mausolée de sa villa d'Arcore, comprend des participations boursières d'une valeur d'environ 3 milliards d'euros au prix du marché, ainsi que d'immenses investissements immobiliers et financiers d'une valeur totale de 3 milliards d'euros.

La pièce maîtresse reste Mediaset, contrôlée par Fininvest à 50 % et où il y a un invité compliqué à gérer comme le groupe Vivendi, qui contrôle 16 % par le biais de la société fiduciaire Simon et possède ensuite 3,9 % directement.

Sur le Mib, Enel a clôturé en hausse de 0,6% après avoir nommé Stefano De Angelis en tant que responsable de la préparation des documents comptables de l'entreprise, en remplacement d'Alberto De Paoli.

Nouvelle nomination également pour BPER Banca - en hausse de 1,5% - qui a annoncé avoir "renforcé sa division Gestion privée et patrimoniale" avec l'arrivée de Dario Di Muro, qui vient de Fideuram et aura pour objectif de "contribuer au développement du réseau de conseillers financiers de BPER Banca".

Telecom Italia a réagi avec une baisse de 1,8% à la réception de nouvelles offres de KKR d'une part et de CDP-Macquarie d'autre part pour le réseau. Les deux offres non contraignantes, comme l'a expliqué la société dans une note, seront examinées par le conseil d'administration de TIM lors des réunions prévues les 19 et 22 juin.

Sur le Mid-Cap, selon une analyse d'Evaluation.it, Salvatore Ferragamo - en hausse de 2,2% - "présente un risque légèrement plus élevé que la moyenne du marché - beta égal à 1,05 - reflétant d'une part sa présence dans un secteur lié aux flux touristiques et aux tendances économiques, et d'autre part la diversification géographique de ses activités".

"Les résultats du modèle convergent vers une valeur par action de 14,8 euros, qui tend à augmenter/diminuer de 1,4 euro pour chaque point de plus/moins de marge sur les ventes", indique le rapport sur les actions.

Fincantieri a gagné 1,3 % après avoir annoncé que, dans le cadre du programme de coopération gouvernementale et industrielle entre l'Italie et l'Allemagne concernant les sous-marins de la classe U-212A, elle a signé un contrat avec la Direction des armements navals du Secrétariat général de la défense et de la Direction nationale des armements pour une assistance sur demande aux navires de la marine allemande.

Le contrat durera cinq ans et reproduira le modèle d'assistance à la demande que Fincantieri applique aux navires de la marine italienne, c'est-à-dire qu'il intervient sur appel pour garantir les meilleures performances des unités.

Parmi les sociétés faiblement capitalisées, Piquadro a progressé de 6,3% le jour de l'approbation de son projet de comptes pour l'exercice courant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, qui s'est soldé par un bénéfice net d'environ 6,5 millions d'euros, en amélioration d'environ 2,1 millions d'euros par rapport à l'exercice clos le 31 mars 2022.

Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 175,6 millions d'euros, soit une augmentation de 18 % par rapport à la même période de l'année précédente, qui s'était terminée à 149,4 millions d'euros.

Le groupe Piquadro a enregistré un Ebitda positif d'environ 27,7 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 mars 2023, soit une augmentation d'environ 2,4 millions d'euros par rapport aux 25,3 millions d'euros enregistrés au 31 mars 2022.

Le capital social a diminué de 3,1 %. La société a terminé l'année 2022 avec une perte de 1,8 million d'euros, contre une perte de 2,7 millions d'euros l'année précédente.

Du côté des revenus, ils se sont élevés à 3,8 millions d'euros, contre 4,0 millions d'euros l'année précédente. L'Ebitda a été négatif de 1,3 million d'euros, pratiquement inchangé par rapport à 2021.

Newlat Food a gagné 0,3 pour cent après avoir annoncé vendredi qu'elle avait vendu 3,9 millions de ses propres actions, soit environ 8,9 pour cent du capital social, à un groupe d'investisseurs institutionnels, dont Helikon Investments et Banor, au prix de 5,80 EUR par action, ce qui correspond largement aux prix actuels du marché et au prix de l'introduction en bourse.

Les mêmes investisseurs ont également signé un accord d'option pour l'achat, sous certaines conditions, de la partie restante des actions propres détenues par la société.

Parmi les PME cotées à la Bourse italienne, Estrima a perdu 1,5 % après avoir annoncé que le conseil d'administration avait nommé son président, Matteo Maestri, au poste de directeur général de la société.

M. Maestri succède à Ludovico Maggiore et reprend également le rôle de directeur financier à la place de Cristina Ceccato, démissionnaire, assistée de Stefania Zuccato et de Barbara De Paoli.

Maggiore reste au conseil d'administration, assumant le rôle d'investisseur relais et poursuivant le développement des secteurs d'activité de Birò dans le domaine de la location et du partage. En outre, M. Maggiore continuera à superviser, avec les deux autres actionnaires-administrateurs - Matteo Maestri et Ermes Fornasier - la stratégie de développement de la société et du groupe.

Fenix Entertainment a perdu 9,9 % après avoir annoncé qu'elle avait clôturé l'exercice 2022 avec une perte de 5,5 millions d'euros, contre un bénéfice d'environ 528 000 euros l'année précédente.

La valeur de production s'est élevée à 36,4 millions d'euros, contre 43,8 millions d'euros l'année précédente.

Sur les marchés asiatiques, le Nikkei a progressé de 1,8 %, tandis que le Shanghai Composite était dans le vert et que le Hang Seng a augmenté de 0,6 %.

À New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,6 % à 34 066,33, le Nasdaq a progressé de 1,6 % à 13 461,92 et le S&P 500 a augmenté de 0,9 % à 4 338,93.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0794 USD contre 1,0748 USD à la clôture des marchés boursiers européens lundi. En revanche, la livre valait 1,2553 USD contre 1,2510 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 72,27 dollars contre 71,77 dollars lundi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 961,14 USD l'once contre 1 949,76 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi comprend l'indice des prix à la consommation de l'Espagne à 0900 CEST.

A 1100 CEST, les yeux seront tournés vers l'indice ZEW du sentiment sur les économies de la zone euro et de l'Allemagne. À 1300 CEST, le rapport mensuel de l'OPEP sera publié.

L'inflation viendra également des États-Unis, à 1430 CEST, avant que la journée ne se termine avec les stocks hebdomadaires de pétrole, attendus à 2230 CEST.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, les comptes d'AbitareIn sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

