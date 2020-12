La valeur du jour à Paris VIVENDI : le consortium mené par Tencent acquiert 10% supplémentaires d'UMG

Vivendi (+1,54% à 26,39 euros) est bien installé ce matin parmi les plus fortes hausses du CAC 40. Le géant français des médias a annoncé avant l'ouverture que le consortium mené par Tencent avait décidé d'exercer son option afin d'acquérir 10% supplémentaires du capital d'Universal Music Group (UMG), pour un montant de 3 milliards d'euros, sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards. L'opération est complétée par un accord distinct permettant à Tencent Music Entertainment d'acquérir une participation minoritaire du capital de la filiale d'UMG regroupant ses activités chinoises.



Pour rappel, Vivendi et le consortium avait signé un accord le 31 décembre 2019 permettant à ce dernier d'acquérir 10% d'UMG le 31 mars dernier, et l'option d'acquérir 10% supplémentaires jusqu'au 15 janvier 2021.



"Vivendi se félicite de la présence de Tencent et de ses co-investisseurs au capital d'UMG depuis mars dernier et est très heureux que le Consortium ait décidé d'exercer son option, a déclaré le groupe français dans un communiqué. Cela permettra à UMG de poursuivre son développement en Asie."



Il est également précisé que la vente et le paiement de ces 10% supplémentaires interviendront au cours du premier semestre 2021, sous réserve des autorisations réglementaires.



Par ailleurs, Vivendi a rappelé son souhait d'introduire UMG en bourse "au plus tard en 2022". Une opération qui devrait lui permettre de profiter pleinement de la croissance des revenus liés au streaming musical. En effet, lors de la présentation de ses derniers résultats trimestriels, le groupe contrôlé par Vincent Bolloré avait fait état d'une hausse du chiffre d'affaires sur 9 mois des abonnements et streaming de 16,7%, pour une croissance organique d'UMG de 4,4%.



Vivendi devrait utiliser la trésorerie issue de ces différentes opérations pour réduire sa dette financière, et pour financer des rachats d'actions et des acquisitions.



UMG compte à son catalogue de nombreux artistes internationaux de divers registres musicaux, tels que Bob Marley, Madonna, Elton John, Eminem, Kanye West ou encore Mylene Farmer. Auxquels s'est ajouté récemment Bob Dylan, la major ayant racheté son répertoire de chansons pour un montant estimé entre 250 et 400 millions de dollars, soit l'accord "le plus important de l'édition musicale de ce siècle et l'un des plus importants de tous les temps", selon les termes d'UMG.