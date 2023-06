La valeur du jour à Paris - Vivendi met le cap sur l'Asie

Vivendi fléchit de 0,53% à 8,27% sur la place parisienne. Le géant de la communication et des médias, dont le titre a été remplacé le 19 juin par Edenred au CAC 40, a annoncé que sa filiale Canal + a investi 300 millions de dollars dans la plateforme Viu, opérateur hongkongais de streaming, voulant faire de l'Asie son "prochain moteur de croissance". Notre investissement dans Viu - à hauteur de 26,2% du capital - est une étape majeure vers la réalisation de cet objectif », a déclaré Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal +.



Canal + " deviendra un actionnaire minoritaire important dans Viu grâce à un investissement échelonné " de 300 millions de dollars (275 millions d'euros), dont un montant initial de 200 millions de dollars permettant au groupe français " de détenir une participation de 26,1 % dans Viu ", ont annoncé, dans un communiqué conjoint, Canal + et PCCW, géant des médias basé à Hong-Kong et propriétaire de Viu.



Canal + disposera ensuite d'une option pour augmenter sa participation dans Viu à 51 %



Pour le groupe français, il s'agit d'un " investissement stratégique (…) motivé par la position de leader qu'occupe Viu sur les marchés du streaming vidéo en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud " et par son " fort potentiel de croissance " sur ces régions.



L'opérateur, qui compte plus de 66 millions d'utilisateurs actifs mensuels et 12 millions d'abonnés payants, propose notamment une offre importante de contenus coréens.



Canal + a pour sa part généré en 2022 un chiffre d'affaires de 9,6 milliards d'euros, en hausse de 10 %. Le groupe Canal +, présent dans plus de 50 pays, revendique 25,5 millions d'abonnés dans le monde, dont 16 millions hors de France métropolitaine.



Dernièrement, Vivendi, la maison-mère de Canal +, a annoncé la conclusion du contrat de cession de 100 % du capital d'Editis avec le groupe International Media Invest (IMI), filiale du groupe CMI, fondé par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.