Le bénéfice d'exploitation de Mediaset au premier semestre augmente grâce au rebond des ventes de publicité

Le radiodiffuseur contrôlé par la famille de l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi a fait état d'un bénéfice d'exploitation du groupe au premier semestre de 198,7 millions d'euros (234,57 millions de dollars), contre 31,7 millions d'euros l'an dernier, tandis que le chiffre d'affaires net a augmenté à 1,39 milliard d'euros, contre 1,17 milliard.

Mediaset a déclaré que les ventes de publicité nationale ont augmenté de 31,7% au cours des six premiers mois de l'année et qu'elles étaient également en hausse en juillet et août par rapport à la même période en 2020 et 2019.

(1 dollar = 0,8471 euro)