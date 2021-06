Le fonds Third Point détient une part "significative" de Vivendi, selon une source

(Reuters) - Le fonds d'investissement américain Third Point du milliardaire Daniel Loeb détient une participation "significative" dans Vivendi et évalue actuellement le projet du groupe français de vendre une part du capital de sa filiale Universal Music Group (UMG) à son rival William Ackman, a-t-on appris lundi de source proche du dossier.

Third Point, basé à New York, a investi dans Vivendi depuis un certain temps, a précisé cette personne, qui a requis l'anonymat.

Un porte-parole de Vivendi a déclaré que le groupe n'avait pas encore d'éléments prouvant la prise de participation du fonds américain, dont Bloomberg s'était le premier fait l'écho. Un représentant de Third Point s'est refusé à tout commentaire.

Vivendi a suscité un regain d'intérêt des investisseurs depuis l'annonce de son intention de distribuer 60% du capital d'Universal à ses actionnaires. Au début du mois, William Ackman a déclaré que sa société d'investissement Pershing Square Tontine Holdings envisageait d'acquérir 10% d'Universal avant la scission.

Le groupe français de médias et de divertissement contrôlé par Vincent Bolloré doit soumettre le projet de scission à ses actionnaires lors de l'assemblée générale prévue le 22 juin et certains investisseurs ont déjà exprimé publiquement des réserves.

Les fonds Bluebell Capital Partners et Artisan Partners ont ainsi jugé que l'opération désavantagerait certains actionnaires.

Glass Lewis et ISS, les deux principales sociétés mondiales de conseil aux investisseurs, ont toutefois recommandé aux actionnaires de Vivendi d'approuver le projet de scission.

Third Point s'efforce d'évaluer les implications du projet impliquant William Ackman pour les actionnaires de Vivendi et n'a pour l'instant fait aucun commentaire en public sur le dossier.

(Avec Eva Mathews et Gwenaëlle Barzic, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

par Svea Herbst-Bayliss