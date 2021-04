Les Bourses prudentes face à des projets d'impôts aux Etats-Unis

Paris (awp/afp) - Les marchés actions affichaient une certaine prudence vendredi au lendemain d'un repli à Wall Street, troublés par des mesures fiscales envisagées par l'administration américaine qui faisaient chavirer le bitcoin.

Les Bourses européennes évoluaient en petite baisse à 10h50: Francfort cédait 0,40%, Milan (-0,21%), Londres (-0,23%) et Paris était plus indécise (-0,03%). L'indice SMI de la Bourse suisse lâchait quant à lui 0,53% à 11h30.

L'Asie s'est montrée mitigée: à Tokyo, l'indice vedette Nikkei a perdu 0,57% mais Hong Kong a gagné 1,12% et Shanghai 0,3%.

Selon le New York Times et l'agence Bloomberg, l'administration du président Joe Biden envisagerait de doubler la taxe américaine sur les gains issus des transactions boursières, actuellement fixée à 20%, pour les personnes fortunées ayant un revenu annuel supérieur à un million de dollars. "Les plans fiscaux de Biden effraient les investisseur", résume Milan Cutkovic, analyste chez Axi.

"Bien que la nouvelle n'ait probablement qu'un effet à court terme", la réaction à cette annonce qui n'a pas encore été faite "illustre une fois de plus la nervosité actuelle des marchés boursiers (...)", constate t-il. Cette proposition fiscale faisait vaciller le bitcoin sous les 50'000 dollars, alors qu'il avait dépassé la barre des 62'000 dollars mi-avril.

Après les nouveaux records enregistrés sur les marchés la semaine passée et le risque de surchauffe économique, nombreux sont les analystes qui se demandent si les marchés ne sont pas trop complaisants. D'autant plus que l'incertitude qui demeure sur le développement de la pandémie avec la propagation des nombreux variants rend le calendrier de reprise mondiale plus difficile à prévoir.

Sans oublier que l'Union Européenne a pris du retard dans le déblocage des fonds du plan de relance européen de 750 milliards d'euros qui doit contribuer à soutenir la croissance mais qui n'est ratifié pour l'instant que par 17 pays sur 27. "Compte tenu des valorisations et des excès inhérents aux politiques monétaires ultra accommodantes, on pourrait assister à plus de volatilité dans les trimestres à venir", prévient toutefois M. Horvitz.

D'autres experts vont dans le même sens : "la reprise et la vaccination sont déjà largement intégrées dans les cours, les risques sont désormais majoritaires sur le marché", préviennent aussi les analystes de Saxo Banque. Les marchés européens avaient été rassurés jeudi par la décision, sans surprise, de la Banque centrale européenne de maintenir en l'état sa politique de soutiens monétaires.

"Ce qui restera primordial pour la dynamique boursière est l'évolution de la conjoncture économique et évidemment le positionnement de la banque centrale", estime pour sa part Sebastian Paris Horvitz, analyste chez LBPAM.

Et pour le coup, les nouvelles démontrent une résilience en dépit des restrictions sanitaires: l'activité du secteur privé dans la zone euro a connu en avril sa plus forte croissance depuis juillet, grâce à une performance record de l'industrie et un rétablissement dans les services, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit.

Les investisseurs surveilleront ce qu'il en est pour les Etats-Unis dans l'après-midi.

Du plomb dans l'aile de l'aérien

IAG, maison mère de British Airways, était en queue de l'indice, plombée par la situation sanitaire qui s'aggrave dans certains pays notamment l'Inde, avec la mise en place de nouvelles restrictions aux voyages aériens (-2,64% à 195,20 pence).

Une embellie pour Kingfisher

Le titre de la maison mère de Castorama, prenait 1,30% à 365,30 pence après la publication de statistiques montrant une poursuite de l'embellie dans les ventes au détail au Royaume-Uni.

Daimler relève son objectif

Le titre avançait de +0,41% à 74,1 euros après que le constructeur a relevé l'objectif de rentabilité de sa branche automobile après un premier trimestre meilleur qu'attendu.

Vivendi à la fête

Plus forte hausse du CAC 40, le titre grimpait de 2,44% à 29,33 euros après l'annonce d'un chiffre d'affaires au premier trimestre en hausse de 5% à taux de change et périmètre constants, porté par la solide performance d'Universal Music Group (UMG) et de sa filiale d'édition.

Le bitcoin plonge, l'euro et le pétrole montent

Vers 10h50, le bitcoin chutait de 6,50% autour de 48'220 dollars.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin prenait 0,52% à 65,75 dollars à Londres. A New York, le baril américain de WTI pour le mois de juin gagnait 0,72% à 61,87 dollars.

L'euro progressait de 0,33% face au billet vert, à 1,2057 dollar.

afp/vj