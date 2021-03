Les actionnaires de Vivendi valident une première étape vers la scission d'UMG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Vivendi a annoncé lundi que ses actionnaires, réunis en assemblée générale erxtraordinaire, avaient approuvé lundi un changement des statuts du groupe afin de permettre la distribution de dividendes en actions.

"Ce vote positif rend possible la poursuite de l'étude par le directoire du projet de distribution, en actions, de 60% du capital d'Universal Music Group (UMG) aux actionnaires de Vivendi", a souligné le conglomérat dans un communiqué.

Vivendi avait annoncé en février qu'il envisageait de distribuer à ses actionnaires 60% de sa principale division, actuellement valorisée à plus de 30 milliards d'euros, et de la coter à la Bourse d'Amsterdam. La scission d'UMG pourrait intervenir avant la fin 2021, sous réserve de la poursuite du projet par le directoire et de son approbation par une nouvelle assemblée générale des actionnaires.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2021 09:51 ET (13:51 GMT)