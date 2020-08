PRESSE: Vivendi demande à son tour à Lagardère la tenue d'une AG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de divertissement Vivendi a demandé à son tour formellement à Lagardère de convoquer une assemblée générale, emboîtant le pas au fonds d'investissement Amber, ont rapporté vendredi Les Echos.

Vivendi, premier actionnaire de Lagardère avec 23,5% du capital, demande la révocation au sein du conseil de surveillance de Gilles Petit, président du comité des nominations et des rémunérations et ancien directeur général de Carrefour, d'Elior et de Maisons du Monde, écrit le média économique. Vivendi souhaite que Gilles Petit soit remplacé par "une femme", indiquent les Echos sans donner davantage de précision.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, des porte-parole de Lagardère et de Vivendi n'étaient pas disponibles dans l'immédiat.

Une source proche du dossier avait auparavant indiqué à l'agence Agefi-Dow Jones que Vivendi enverrait vendredi une lettre similaire à celle envoyée jeudi par le fonds d'investissements Amber, deuxième actionnaire de Lagardère avec 20% du capital, pour demander la tenue d'une assemblée générale.

Dans sa lettre adressée jeudi à Lagardère, Amber avait indiqué qu'il comptait proposer une refonte partielle du conseil de surveillance en révoquant trois membres parmi lesquels l'ancien président du directoire de la SNCF, Guillaume Pepy. Pour les remplacer, Amber Capital entend proposer la nomination de son fondateur, Joseph Oughourlian, d'Olivier Fortesa, "managing partner" d'Amber Capital, et de Valérie Ohannessian, présidente de la société Phémia Conseil.

Vivendi et Amber avaient annoncé la semaine dernière avoir conclu un pacte d'actionnaires afin de protéger leurs participations dans Lagardère. Les deux actionnaires du groupe dirigé par Arnaud Lagardère avaient toutefois assuré qu'ils n'agiraient pas de concert.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: TVA

Site Internet: https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/lagardere-vivendi-demande-a-son-tour-une-ag-1234268

Agefi-Dow Jones The financial newswire