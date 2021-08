Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris restait proche de l'équilibre mardi matin (+0,11%), en attendant les chiffres de l'inflation en zone euro, préoccupée par la tendance au ralentissement de la reprise économique qui se confirme en Chine.

A 10H00, l'indice vedette CAC 40 grappillait 7,30 points à 6.694,60 points au lendemain d'une séance atone. A ce stade, l'indice s'affiche en hausse de 1,24% sur le mois.

En Chine, l'activité manufacturière en Chine est tombée en août à son plus bas niveau depuis le début de la pandémie en raison d'une dégradation des conditions sanitaires et d'intempéries dévastatrices.

L'indice des directeurs d'achats (PMI) non-manufacturier, qui englobe le secteur des services et la construction, a connu sa première contraction depuis février 2020, lorsque l'économie chinoise avait été quasiment mise à l'arrêt à cause du Covid-19.

"Si l'économie chinoise est vraiment en train de ralentir, le panorama s'assombrit une fois de plus comme pour ses voisins de la région. Mais point positif, une économie qui ralentit en Chine va inciter le gouvernement central à prendre des mesures limitant potentiellement la chute des actions", souligne Jeffrey Halley analyste chez Oanda.

Le reste de l'agenda de la dernière séance du mois concernera la première estimation de l'inflation pour août en zone euro et la confiance des consommateurs américains en août (Conférence board).

En France, la croissance au deuxième trimestre a été revue en hausse à 1,1% mais la hausse des prix à la consommation s'est fortement accélérée au mois d'août à 1,9% sur un an.

Ce qui retiendra principalement l'attention des marchés cette semaine, ce sont surtout les données sur l'emploi américain, avec l'enquête ADP dans le secteur privé mercredi et le rapport mensuel du département du Travail( NFP) vendredi.

Dans son allocution à Jackson Hole vendredi, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) a insisté sur la nécessaire amélioration du marché du travail avant de normaliser sa politique monétaire.

Vivendi cède 2,9% supplémentaires d'UMG

Le géant des médias a annoncé avoir vendu un total de 10% d'Universal Music Group au fonds dirigé par le financier américain Bill Ackman qui s'est engagé à acquérir 2,9% supplémentaires du capital d'Universal Music Group pour 1,149 milliard de dollars. Le titre Vivendi cédait 0,61% à 32,76 euros vers 07H45 GMT.

Valneva grimpe sans relâche

Le titre du laboratoire franco-autrichien Valneva, qui a fortement progressé ces dernières séances, poursuivait son ascension (+18,19% à 22,40 euros), signait sa septième séance consécutive de hausse. Depuis le début de l'année, le cours de l'action a presque triplé.

Programme de rachat d'actions pour EssilorLuxottica

Le titre montait de 1,30% à 164,58 euros après que le groupe a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions portant sur l''acquisition d'un nombre maximum de 2.000.000 actions sur une période débutant ce mardi et pouvant s'étendre jusqu'au 29 octobre 2021. Les actions ainsi rachetées sont destinées à être attribuées ou cédées aux salariés et mandataires sociaux d'EssilorLuxottica et des sociétés liées, selon un communiqué du groupe.

