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VIVENDI ANNONCE QU'IL VA SAISIR AVEC AMBER CAPITAL LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DUNE DEMANDE DE CONVOCATION DUNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APRÈS LE REFUS PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE ET LA GÉRANCE DE LAGARDÈRE DE LEURS PROPOSITIONS RESPECTIVES

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01/09/2020 | 07:36

VIVENDI ANNONCE QU'IL VA SAISIR AVEC AMBER CAPITAL LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DUNE DEMANDE DE CONVOCATION DUNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APRÈS LE REFUS PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE ET LA GÉRANCE DE LAGARDÈRE DE LEURS PROPOSITIONS RESPECTIVES

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Données financières
CA 2020 15 992 M 19 173 M -
Résultat net 2020 1 117 M 1 339 M -
Dette nette 2020 3 290 M 3 944 M -
PER 2020 24,9x
Rendement 2020 2,55%
Capitalisation 27 105 M 32 403 M -
VE / CA 2020 1,90x
VE / CA 2021 1,75x
Nbr Employés 43 900
Flottant 66,3%
Graphique VIVENDI SE
Durée : Période :
Vivendi SE : Graphique analyse technique Vivendi SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VIVENDI SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 22
Objectif de cours Moyen 28,78 €
Dernier Cours de Cloture 23,80 €
Ecart / Objectif Haut 59,7%
Ecart / Objectif Moyen 20,9%
Ecart / Objectif Bas -16,0%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Arnaud Roy de Puyfontaine Chief Executive Officer
Yannick Bolloré Chairman-Supervisory Board
Stéphane Roussel Chief Operating Officer
Hervé Philippe Chief Financial Officer
Aliza Cohen-Jabès Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
VIVENDI SE-7.82%32 403
BOLLORÉ SE-19.07%11 086
DOLBY LABORATORIES, INC.1.53%7 076
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO., LTD.37.29%6 841
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC.-32.06%3 494
SEGA SAMMY HOLDINGS INC.-22.36%2 718
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