VIVENDI ANNONCE QU'IL VA SAISIR AVEC AMBER CAPITAL LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DUNE DEMANDE DE CONVOCATION DUNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APRÈS LE REFUS PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE ET LA GÉRANCE DE LAGARDÈRE DE LEURS PROPOSITIONS RESPECTIVES
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01/09/2020 | 07:36
VIVENDI ANNONCE QU'IL VA SAISIR AVEC AMBER CAPITAL LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DUNE DEMANDE DE CONVOCATION DUNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APRÈS LE REFUS PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE ET LA GÉRANCE DE LAGARDÈRE DE LEURS PROPOSITIONS RESPECTIVES