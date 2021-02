VIVENDI : Canal+ récupère les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu'en juin

Après le nouvel appel d'offre lancé en janvier afin de réattribuer les droits de diffusions laissés vacants par Mediapro, et qui s'est avéré lundi dernier infructueux, la Ligue de Football Professionnel s'était donné 48 heures pour trouver une solution. Malgré les intérêts d'Amazon, Discovery et DAZN, la LFP a finalement décidé de négocier directement avec Canal+, alors que ce dernier n'avait pas déposé d'offre et lancé ces derniers jours deux procédures judiciaires.



L'accord qui a été trouvé permet ainsi à la chaîne cryptée, filiale de Vivendi, de diffuser en exclusivité, en direct et en intégralité, l'ensemble des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 à partir de la 25ème journée, soit la semaine prochaine, et ce jusqu'à la fin de la saison 2020-2021. Aucun accord pour les saisons suivantes (pour rappel, jusqu'à la rupture de son contrat, Mediapro possédait les droits jusqu'en 2024) n'a été évoqué.



Selon certaines sources de presse, Canal+ aurait proposé une rallonge de 35 millions d'euros pour le reste de la saison, en plus des 330 millions déjà déboursés pour la diffusion de 2 matches par semaine via un accord de licence avec BeIn Sports.



"A la suite de l'appel d'offres déclaré infructueux cette semaine, la Ligue de Football Professionnel et le Groupe Canal+ se félicitent d'avoir trouvé une solution globale permettant d'exposer les matchs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT à un large public pour la saison 2020-2021", a déclaré la LFP hier via un communiqué.