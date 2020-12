VIVENDI: Moody's pas sereine sur le dossier UMG

Selon Moody's, l'introduction en bourse d'UMG, la filiale de production musicale de Vivendi, ainsi qu'une nouvelle vente de parts minoritaires, seraient négatives pour la note de crédit du géant français des médias. L'agence de notation estime que que cela entraînera une nouvelle dilution de l'actionnariat et un repli des dividendes. Qui plus est, Vivendi sera exposé à des "risques de réinvestissement plus élevés, car une partie du produit sera très probablement utilisée pour acquérir des entreprises plus matures ayant des perspectives de croissance et une portée mondiale moindres qu'UMG".



Actuellement, la note de crédit de Vivendi de la part de Moody's est "Baa2" avec perspectives stabes.