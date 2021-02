VIVENDI: UBS relève sa valorisation sur UMG

Alors que Vivendi a finalisé la semaine passée la cession des 10% supplémentaires d'UMG à Tencent, tel que convenu en décembre dernier, avant une introduction en bourse prévue "au plus tard début 2022", UBS a relevé ce matin sa valorisation sur le label musical: sur la base de la valeur d'entreprise de son concurrent, Warner Music Group, la banque suisse estime qu'UMG vaudrait désormais 35 à 45 milliards d'euros, contre 35 milliards précédemment. Son opinion sur Vivendi n'a pas bougé, avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 36 euros.



UBS donne plusieurs raisons pour accorder une prime sur la valeur d'UMG: tout d'abord, il s'agit du leader sur son marché, avec des revenus deux fois supérieurs à ceux de WMG; l'action a aussi continuellement enregistré des bénéfices au cours des trois dernières années; le partenariat avec Tencent permet ensuite d'envisager une croissance potentielle en Chine; et sa rentabilité est meilleure que celle de la concurrence.