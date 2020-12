VIVENDI : a signé la promesse d'achat de Prisma

Vivendi a signé une promesse d'achat pour 100 % de Prisma Media. Cette signature fait suite à la période de négociations exclusives avec Gruner+Jahr/Bertelsmann et à l'avis favorable des instances représentatives du personnel de Vivendi. Selon le groupe de Vincent Bolloré, cette opération s'inscrit parfaitement dans sa stratégie en complétant utilement le spectre de ses activités existantes. Elle offre également d'intéressantes opportunités de collaboration au sein du groupe et de développement pour les titres qui composent Prisma Media.



Prisma Media est un des plus importants groupes de presse français sur le print et le digital, et détient une vingtaines de magazines parmi lesquels Voici, Femme actuelle, GEO, Capital, Gala ou encore Télé-Loisirs, cumulant plus de 42 millions de lecteurs.