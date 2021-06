VIVENDI en passe de céder 10% d'UMG au SPAC du milliardaire Bill Ackman

Vivendi cède 0,65% à 29,06 euros par action à la bourse de Paris. Le groupe de Vincent Bolloré a confirmé ce matin des informations révélées hier soir par le Wall Street Journal, selon lesquelles il serait en discussions avec Pershing Square Tontine Holdings, le SPAC (Special Purpose Acquisition Company) du milliardaire américain Bill Ackman, pour lui céder 10% du capital d'Universal Music Group (UMG). Cette opération serait réalisée sur une base de valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100 % d'UMG BV, précise le communiqué de Vivendi.



Par ailleurs, Pershing Square et ses filiales ont indiqué qu'ils pourraient acquérir une exposition économique supplémentaire à UMG en acquérant des titres Vivendi et/ou en acquérant des titres UMG à la suite de la distribution d'actions UMG par Vivendi.



Le géant des médias avait récemment estimé la valeur nette de sa pépite, numéro un mondial de la production musicale, à 33 milliards d'euros, soit plus que sa propre capitalisation. La valeur d'entreprise évoquée plus haut prend donc en considération le montant de la dette et des liquidités dans le bilan d'UMG.



Il avait également révélé mi-mai être en train d'étudier la possibilité de céder une part supplémentaire de son label musical, soit à un investisseur américain (sans le nommer) à hauteur de 10%, soit via une offre au public de 5% à 10%. C'est donc la première alternative qui a été retenue.



La transaction, tout comme la distribution de 60% du capital d'UMG aux actionnaires de Vivendi en vue de son introduction en bourse d'ici le 27 septembre prochain, doit d'abord être approuvée lors de la prochaine assemblée générale du 22 juin.



"Si l'opération est conclue, il s'agirait de la plus importante transaction jamais réalisée par un SPAC, précise le WSJ dans son article, dépassant les 35 milliards de dollars auxquels la société singapourienne de transport par taxi Grab Holdings Inc. a été évaluée dans le cadre d'une transaction similaire récente".



"Universal Music Group est l'une des plus grandes entreprises du monde", a déclaré Bill Ackman dans un communiqué. "Dirigée par Sir Lucian Grainge, elle possède l'une des équipes de direction les plus remarquables que j'ai jamais rencontrées", s'est-il encore enthousiasmé.



Selon le milliardaire, qui se dit ravi et impatient de voir l'opération se concrétiser, UMG répond à tous les critères d'acquisition et principes d'investissement de son fonds, "car il s'agit de la première société de musique au monde, avec une redevance sur la demande mondiale croissante de musique".



Pershing Square Tontine Holdings, comme tous les SPAC, n'a pas d'activité opérationnelle. Son objectif est de s'introduire en bourse afin de lever des fonds pour investir dans des sociétés d'un secteur déterminé et pour une période définie.



PSTH a réussi à lever 4 milliards de dollars en juillet 2020 lors de son introduction à la bourse de New York. Son intention affichée était alors de "rechercher des opportunités de fusion avec des sociétés privées, à forte capitalisation, de haute qualité et en croissance", sans apporter de précision sur de potentielles cibles. Avec UMG, PSTH est donc sur le point de réaliser sa première acquisition d'envergure.