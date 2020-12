VIVENDI: le Conseil d'Etat italien annule une décision sur le contrôle de fait de Telecom Italia

Le Conseil d'Etat italien, la plus haute instance juridique du pays, a annulé une décision de la Consob, le gendarme transalpin des marchés financiers, datant de septembre 2017 selon laquelle Vivendi contrôlerait de fait Telecom Italia. la Consob avait émis un tel jugement car Vivendi, qui était alors monté à près de 24% du capital de Telecom Italia, avait réussi à nommer la majorité des administrateurs de l'opérateur téléphonique.



Dans son document n°7972 publié ce lundi 14 décembre, le Conseil d'Etat a donc fait droit au recours formé par Telecom et Vivendi, et a estimé que la Consob n'avait pas respecté les règles de procédure.