VIVENDI : monte à 9,9 % de Prisa

Vivendi a porté sa participation dans le capital de Prisa à 9,9 % après avoir en acquis 7,6 % le 22 janvier 2021. Cette prise de participation s'inscrit dans la stratégie de Vivendi de se renforcer en tant que groupe mondial de contenus, de médias et de communication, et d'élargir son accès aux marchés de langue espagnole en Europe, en Amérique latine et aux Etats-Unis.