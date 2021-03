VIVENDI :, parmi les plus fortes baisses du CAC 40 à la mi-séance du jeudi 4 mars 2021

VIVENDI (+-2,67% à 28,47 euros)



Si le groupe a publié des résultats 2020 satisfaisants, il a toutefois failli à donner des perspectives pour l'exercice 2021 en raison du manque de visibilité et de la difficulté d'évaluer les futurs impacts de la crise sanitaires sur ses résultats. "Les métiers liés à la publicité et au spectacle vivant risquent d'être plus impactés que les autres", a prévenu Vivendi.