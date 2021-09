Vivendi : A suivre aujourd'hui

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LAGARDÈRE S.A. 20.47% 23.5 -4.83% VIVENDI SE -0.88% 31.43 20.20%

Conformément aux accords passés le 10 août 2020, Amber Capital a informé Vivendi qu’elle souhaitait céder la totalité de ses actions Lagardère et a invité Vivendi à lui faire une offre d’achat. Le Directoire de Vivendi a accepté de proposer 24,10 euros par action pour les 25 305 448 actions d’Amber Capital, représentant 17,93 % du capital et 14,34 % des droits de vote théoriques de Lagardère. Le Conseil de surveillance de Vivendi a validé la décision du Directoire concernant cette offre.La proposition de Vivendi a été acceptée par Amber Capital, conduisant à la conclusion, dans les termes suivants, d'un contrat de vente sous conditions.L'opération sera réalisée d'ici au 15 décembre 2022, après qu'auront été obtenues les autorisations requises par la réglementation en vigueur pour la prise de contrôle susceptible de résulter de l'offre publique rendue obligatoire par cette acquisition.Si ces autorisations, principalement sollicitées auprès de la Commission Européenne et du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, n'étaient pas obtenues au 15 décembre 2022, l'acquisition devra être réalisée au même prix, au profit d'un tiers substitué à Vivendi.A la demande du vendeur, une part minoritaire de ces actions, comprise entre, environ, 0,4 % et 0,9 % du capital, sera acquise directement et sans condition courant septembre.Les distributions ordinaires qui seraient versées par Lagardère d'ici à la réalisation de la vente bénéficieraient au vendeur, sans modification du prix de 24,10 euros. Les autres distributions se traduiraient par un ajustement de prix.En attendant ces autorisations réglementaires, en contrepartie du nantissement des actions de Lagardère détenues par Amber Capital, Vivendi consentira un gage-espèces d'un montant correspondant à leur valeur sur la base du prix de 24,10 euros.En cas de réalisation de l'acquisition susvisée par Vivendi, cette dernière détiendra 45,1 % du capital et 36,1 % des droits de vote de Lagardère, franchissant ainsi en hausse les seuils de 30 % du capital et des droits de vote de Lagardère. Par voie de conséquence, un projet d'offre publique au même prix visant toutes les actions Lagardère non encore détenues par Vivendi sera déposé à titre obligatoire auprès de l'Autorité des marchés financiers conformément à la réglementation applicable.La signature de ce contrat n'affecte pas les accords d'actionnaires qui ont été conclus par les principaux actionnaires de Lagardère dans la perspective de sa transformation en société anonyme, et annoncés par Lagardère le 28 avril 2021.