Gameloft, leader dans la création et l’édition de jeux, annonce la nomination d’Alexandre de Rochefort en tant que Chief Executive Officer. Il était précédemment General Manager et Chief Financial Officer de Gameloft. Deux nouveaux talents sont également nommés membres du Comité Exécutif : Hoang-Vi Klatchoian en tant que Chief Financial Officer et Pierre-Yves Berthet, précédemment VP M&A de Vivendi, en tant que Chief Strategy & Transformation Officer.