Et de quatre ! Havas vient de réaliser sa quatrième acquisition de l'année en investissant dans Uncommon Creative Studio, une agence créative britannique particulièrement dynamique. Mais ce rachat (51 % du capital, ses fondateurs conservant le reste) est surtout la plus grosse acquisition d'Havas dans le secteur créatif.

Créée en septembre 2017 par Natalie Graeme, Lucy Jameson et Nils Leonard, Uncommon est l'agence créative la plus primée du Royaume-Uni. Après avoir notamment été nommée agence créative de l'année par Campaign à deux reprises (en 2019 et 2021), elle a reçu le titre d'agence internationale de l'année par Ad Age et a été la seule agence britannique à figurer dans la liste des 10 meilleures agences de publicité au monde de Fast Company. Plus récemment, elle a remporté son premier Grand Prix au Cannes Lions, le festival international de la créativité, pour une campagne extérieure pour British Airways.

Malgré son jeune âge, Uncommon a des clients de tous les secteurs, au niveau local comme mondial, tel que British Airways, Nike Jordan, ITV, WWF, B&Q, H&M ou encore Formula E … et elle affiche une forte croissance. Elle a pour objectif de développer des marques « that people in the real world wish existed » et place la créativité au centre de tout, à l'image d'Havas particulièrement engagé en faveur de la créativité et de la construction de marques porteuses de sens.

L'agence a récemment produit son premier long métrage-documentaire « This Much I Know To Be True », sur les artistes Nick Cave et Warren Ellis avec le célèbre réalisateur Andrew Dominik. La première de ce long métrage a eu lieu à la Berlinale et au festival SXSW. Il a été acclamé par la critique, nommé « Film de la semaine » dans le Guardian et a figuré dans la liste des meilleurs films de l'année de NME.

Uncommon Creative Studio, qui compte 160 salariés, renforcera la présence d'Havas au Royaume-Uni, et lui permettra également d'étendre son réseau créatif aux États-Unis, en développant le portefeuille déjà solide d'Uncommon de clients américains. Plus généralement, elle continuera de croître mondialement, partagera les bonnes pratiques d'Havas et pourra collaborer avec les entités de Vivendi (maison-mère d'Havas), leader mondial des contenus, des médias, de l'entertainment et de la communication.

« Uncommon Creative Studio va apporter une énergie nouvelle, ainsi que de nouvelles audiences, au réseau créatif d'Havas, qui est déjà à la pointe de la créativité. Uncommon a créé un nouvel espace et une nouvelle énergie dans le secteur. C'est le type d'agence qu'on ne voit apparaître qu'une fois par décennie, et son arrivée au sein de la famille Havas nous ouvre des perspectives passionnantes. Nous partageons la même vision : sur chaque projet, Uncommon Creative Studio et Havas rappellent au monde que la créativité est, et a toujours été, ce qui fait la différence », précise Yannick Bolloré, Chairman et Président directeur général d'Havas, et Président du Conseil de surveillance de Vivendi.