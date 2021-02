Vivendi : BLKJ, agence créative multi-primée basée à Singapour, rejoint le groupe Havas

Havas Group a annoncé aujourd'hui la prise d'une participation majoritaire dans l'agence créative BLKJ, qui deviendra BLKJ Havas. L'agence intégrera le réseau Havas Creative afin de renforcer la présence créative du groupe en Asie du Sud-Est. Fondée fin 2016 par sa CEO, Rowena Bhagchandani, et trois Partners Créatifs, Joji Jacob, Lester Lee et Khalid Osman, BLKJ s'est rapidement imposée comme l'agence indépendante singapourienne connaissant la plus forte croissance. L'agence accompagne aujourd'hui un solide portefeuille de clients locaux et régionaux tels que StarHub, Scoot Airlines, Great Eastern, la Republic of Singapore Air Force, le Singapore Tourism Board, l'Economic Development Board ainsi que plusieurs autres organismes gouvernementaux.

BLKJ bénéficie d'une réputation bien établie combinée à des performances solides grâce à des créations qui renversent les codes de l'industrie, tant par leur dimension créative que par leur efficacité. Moins de deux ans après avoir vu le jour, l'agence était élue Agence Créative de l'Année et Agence Indépendante de l'Année lors des Creative Circle Awards, s'imposant face à des concurrents de plus grande taille et mieux établis. Yannick Bolloré, Chairman & CEO d'Havas Group a commenté : « Plus de 650 millions de personnes habitent en Asie du Sud-Est et sa forte croissance en fait une région toujours plus stratégique. Singapour est en passe de s'imposer comme le pôle régional d'excellence dans de nombreuses disciplines, et notamment la filière créative. Accueillir au sein de la famille Havas une agence aussi influente et réputée que BLKJ constitue une belle opération pour le groupe. Avec l'agence et ses équipes nous partageons les mêmes convictions, nous pensons que les idées créatives porteuses de sens ont le pouvoir d'améliorer le quotidien des consommateurs et peuvent, en quelque sorte, contribuer à rendre le monde meilleur. Nous sommes ravis d'accueillir les brillants talents de BLKJ et de renforcer ainsi l'offre de notre Village de Singapour. »

Rowena Bhagchandani, CEO de BLKJ, a déclaré : «Nous partageons avec le groupe Havas non seulement une vision commune autour du rôle de la publicité mais aussi un mode de fonctionnement dans l'ère du temps. Les grandes maisons créatives indépendantes que sont BETC, Host ou encore Buzzman ont su intégrer Havas tout en conservant leur ADN et leur culture. Le succès de BLKJ est dû justement à notre propre culture, celle qui nous permet de réaliser des productions pertinentes, impactantes et porteuses de sens. Rejoindre Havas nous donne également accès au réseau de partenaires culturels influents du groupe Vivendi, tels qu'Universal Music, Gameloft ou encore Canal+. C'est un avantage qui nous permettra de proposer aux marques que nous accompagnons bien plus que de la publicité traditionnelle. Cette opération nous ouvre des opportunités de développement, notamment auprès des marques globales, et constitue un premier pas dans la construction d'un hub créatif mondial à Singapour. »

Chris Hirst, CEO d'Havas Creative, a ajouté : « En quelques années, BLKJ a réussi à accomplir énormément de choses et à devenir une agence reconnue. Avec Alberto, qui supervise désormais l'intégration de l'ensemble de nos expertises dans la région Asie du Sud-Est, nous sommes convaincus que BLKJ nous aidera à nous dépasser et à prospérer dans cette région. Bienvenue à toute l'équipe ! » L'équipe dirigeante de BLKJ prendra les rênes de cette entité rebaptisée BLKJ Havas Singapore et travaillera en étroite collaboration avec les équipes locales d'Havas Media pour apporter des solutions intégrées aux marques. Alberto Canteli, CEO Régional d'Havas Group pour l'Asie du Sud-Est supervisera l'opération.

Cliquez ici pour télécharger le communiqué de presse.

A propos de Havas Group

Havas est l'un des plus grands groupes de communication au monde. Fondé à Paris en 1835, le Groupe compte aujourd'hui 20 000 collaborateurs dans plus de 100 pays et dispose de trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers de la communication. Faire la différence, au service des marques, des entreprises et des personnes, est notre raison d'être. Pour mieux anticiper et répondre aux besoins des clients, Havas a opté pour un modèle totalement intégré incarné par plus de 60 Havas Villages à travers le monde. Dans ces Villages, nos équipes créatives, médias et communication santé et bien-être travaillent en parfaite synergie et avec agilité. Nous œuvrons chaque jour à cultiver notre diversité pour permettre à chacun de se sentir membre d'une communauté tout en étant soi-même, de s'épanouir à la fois professionnellement et personnellement. Depuis fin 2017 Havas est totalement intégré à Vivendi. De plus amples informations sur le Groupe Havas sont disponibles sur le site web de la société : www.havasgroup.com #MeaningfulDifference

A propos de BLKJ BLKJ est une agence de publicité et de communication full-service indépendante basée à Singapour. L'agence, âgée de quatre ans, compte parmi les agences les plus performantes et les plus acclamées de la région. Son solide portefeuille clients comprend notamment StarHub, Scoot Airlines, Great Eastern, la Republic of Singapore Air Force, le Singapore Tourism Board, l'Economic Development Board de Singapour. BLKJ est connue pour produire des créations innovantes, audacieuses et efficaces.