Vivendi : Canal+ attaque Mediapro en justice au sujet de la distribution de Telefoot

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe audiovisuel Canal+, propriété de la société de média et de divertissement Vivendi, a annoncé vendredi assigner son concurrent espagnol Mediapro en justice au sujet des conditions de distribution de la chaîne Telefoot.

"Prenant acte des conditions qui lui sont imposées par le groupe Mediapro pour la distribution de la chaîne Telefoot, le groupe Canal+ se voit contraint de saisir le juge judiciaire pour faire cesser l'inégalité de traitement dont il est l'objet et obtenir des conditions de reprise équitables et non discriminatoires", a déclaré la société dans un communiqué.

Canal+ déplore que les conditions préalables aux négociations imposées par Mediapro "s'apparentent à des conditions impossibles" et que ces termes visent à exclure le groupe Canal+ de la distribution de l'offre particulièrement attractive de football de Telefoot.

Une première audience est prévue le 24 septembre, a annoncé Canal+.

Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole de Mediapro n'était pas disponible dans l'immédiat.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

