Vivendi : Canal+ investit 300 millions de dollars dans la plateforme de streaming Viu

Le Groupe Canal+ (Vivendi) et PCCW Limited annoncé la signature d'un partenariat stratégique afin d’accélérer le développement de Viu, plateforme de streaming présente en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud. À l’issue de la transaction, Canal+ deviendra un actionnaire minoritaire important dans Viu grâce à un investissement échelonné de 300 millions de dollars, dont un montant initial de 200 millions de dollars permettant à Canal+ de détenir une participation de 26,1% dans Viu.



A l'issue de cet investissement de 300 millions de dollars Canal+ disposera d'une option pour augmenter sa participation dans Viu à 51%.



" Avec plus de 66 millions d'utilisateurs actifs mensuels et 12 millions d'abonnés payants à son service de streaming, Viu occupe, en Asie du Sud-Est, la première place en termes d'utilisateurs devant les opérateurs globaux et régionaux, et la seconde place en nombre d'abonnés payants et en durée de visionnage ", a précisé Canal+.



Avant d'ajouter : " Cet investissement stratégique réalisé par le Groupe Canal+ est motivé par la position de leader qu'occupe Viu sur les marchés du streaming vidéo en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud, ainsi que par le fort potentiel de croissance de Viu sur ces géographies ".



" A travers ce partenariat stratégique, Canal+ franchit une étape majeure afin de faire de ses activités en Asie un nouveau moteur de croissance ", explique la filiale de Vivendi.