Vivendi : Canal+ négocie avec Bercy sur le taux de TVA applicable à ses offres -Dir.Fin

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La chaîne de télévision à péage Canal+ devrait être fixée d'ici "quelques semaines, ou quelques mois" sur le taux de TVA qui s'applique à ses offres, a indiqué jeudi le directeur financier de Vivendi, François Laroze.

"Nous sommes toujours dans un processus de négociation avec les autorités fiscales françaises", a souligné le responsable lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

L'administration fiscale avait informé en avril la chaîne cryptée qu'elle pourrait voir son taux de TVA passer de 10% à 20% sur certaines de ses offres. Ce taux plus élevé est celui qui s'applique aux services de vidéo à la demande (SVOD), ces derniers prenant de plus en plus le pas sur la consommation de télévision en direct.

"Nous pouvons prouver que les opérations de Canal+ sont plus proches de la télévision linéaire que de la SVOD. 90% des programmes sont vus sur la télévision linéaire", a affirmé François Laroze, jugeant la position du groupe dans les discussions en cours "très forte".

Il a cependant souligné qu'en cas de hausse du taux de TVA, Canal+ en répercuterait une partie sur le prix de ses abonnements.

Le dirigeant a fait ces commentaires à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires de Vivendi au troisième trimestre. Le groupe a publié des ventes en hausse de 4,1% au cours du trimestre écoulé, malgré une baisse de 3,3% des revenus de sa filiale Canal+.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

October 20, 2022 13:20 ET (17:20 GMT)