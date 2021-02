Vivendi : Canal+ reprend les droits de la Ligue 1 pour le reste de la saison 2020-2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Ligue de Football Professionnel (LFP) et le groupe Canal+, filiale de Vivendi, ont annoncé jeudi avoir conclu un accord concernant les droits audiovisuels de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour le reste de la saison 2020-2021.

"A la suite de l'appel d'offres déclaré infructueux cette semaine, la Ligue de Football Professionnel et le Groupe Canal+ se félicitent d'avoir trouvé une solution globale permettant d'exposer les matchs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT à un large public pour la saison 2020-2021", ont commenté la LFP et Canal+ dans un communiqué.

A partir de la 25ème journée et jusqu'à la fin de la saison, Canal+ disposera "à chaque journée des droits audiovisuels exclusifs, en direct et en intégralité, de l'ensemble des matchs de Ligue 1 Uber Eats et de huit des dix matchs de Ligue 2 BKT", ont précisé les deux groupes.

La chaîne reprend également l'intégralité des droits magazines en semaine et le week-end.

La LFP cherchait un repreneur pour les droits de la Ligue 1 depuis la fin de son contrat avec le groupe espagnol Mediapro, après que ce dernier eut refusé d'honorer plusieurs plusieurs échéances de paiement.

