Vivendi : Document AMF CP. 2022DD854713

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2022DD854713
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28 juillet 2022
FR0000127771 - DD152594
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Yannick BOLLORE, Président du Conseil de surveillance
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : VIVENDI SE
LEI : 969500FU4DRAEVJW7U54
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 26 juillet 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Parts du FCPE Opus 22 Levier Vivendi
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000127771
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 9.2980 Euro
VOLUME : 148.0523
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 9.2980 Euro
VOLUME : 148.0523
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 28 juillet 2022
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