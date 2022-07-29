Connexion
Connexion
E-mail
Mot de passe

Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Vivendi SE
  6. Actualités
  7. Synthèse
    VIV   FR0000127771

VIVENDI SE

(VIV)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:38 29/07/2022
9.258 EUR   -7.22%
18:30BOURSE DE PARIS : Paris signe son meilleur mois depuis novembre 2020
AW
18:29VIVENDI : Document AMF CP. 2022DD855048
PU
18:29VIVENDI : Document AMF CP. 2022DD855039
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Vivendi : Document AMF CP. 2022DD854713

29/07/2022 | 18:28
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD854713

28 juillet 2022

FR0000127771 - DD152594

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Yannick BOLLORE, Président du Conseil de surveillance

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VIVENDI SE

LEI : 969500FU4DRAEVJW7U54

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 26 juillet 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Parts du FCPE Opus 22 Levier Vivendi

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000127771

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 9.2980 Euro

VOLUME : 148.0523

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 9.2980 Euro

VOLUME : 148.0523

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 28 juillet 2022

COMMENTAIRES :

Acquisition le 26 juillet 2022 par le gérant du FCPE Opus 22 Levier Vivendi dans le cadre de l'opération d'actionnariat réservée aux

salariés et mandataires sociaux des sociétés du groupe Vivendi adhérant au Plan d'Epargne Groupe ou au Plan d'Epargne Groupe International de Vivendi, à la suite du versement, irrévocable depuis le 21 juin 2022, effectué par le déclarant pendant la période de versement ouverte du 31 mai au 20 juin 2022.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Vivendi SE published this content on 29 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 July 2022 16:26:26 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur VIVENDI SE
18:30BOURSE DE PARIS : Paris signe son meilleur mois depuis novembre 2020
AW
18:29VIVENDI : Document AMF CP. 2022DD855048
PU
18:29VIVENDI : Document AMF CP. 2022DD855039
PU
18:28VIVENDI : Document AMF CP. 2022DD854722
PU
18:28VIVENDI : Document AMF CP. 2022DD854721
PU
18:28VIVENDI : Document AMF CP. 2022DD854719
PU
18:28VIVENDI : Document AMF CP. 2022DD854718
PU
18:28VIVENDI : Document AMF CP. 2022DD854717
PU
18:28VIVENDI : Document AMF CP. 2022DD854716
PU
18:28VIVENDI : Document AMF CP. 2022DD854714
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur VIVENDI SE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 10 210 M 10 375 M -
Résultat net 2022 244 M 248 M -
Dette nette 2022 251 M 255 M -
PER 2022 19,6x
Rendement 2022 2,65%
Capitalisation 10 431 M 10 600 M -
VE / CA 2022 1,05x
VE / CA 2023 1,01x
Nbr Employés 34 300
Flottant 62,0%
Graphique VIVENDI SE
Durée : Période :
Vivendi SE : Graphique analyse technique Vivendi SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VIVENDI SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 17
Dernier Cours de Clôture 9,98 €
Objectif de cours Moyen 13,06 €
Ecart / Objectif Moyen 30,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Arnaud Roy de Puyfontaine Chairman-Management Board & CEO
François Marie Jean Charles Laroze Chief Financial Officer
Yannick Bolloré Chairman-Supervisory Board
Caroline Le Masne de Chermont Senior VP-Legal Affairs, CSR & Compliance
Katie Jacobs Stanton Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VIVENDI SE-16.08%10 600
WARNER MUSIC GROUP CORP.-31.36%15 260
BOLLORÉ SE-1.42%14 451
ENDEAVOR GROUP HOLDINGS, INC.-37.20%6 223
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC.40.84%5 166
SEGA SAMMY HOLDINGS INC.25.01%3 708