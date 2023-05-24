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VIVENDI SE

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Vivendi : Document AMF CP. 2023DD911459

24/05/2023 | 18:18
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2023DD911459

23 mai 2023

FR0000127771 - DD166771

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

COMPAGNIE DE CORNOUAILLE Société par Actions Simplifiée personne morale liée à Vincent Bolloré, Conseiller du Président du Directoire de Vivendi SE

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VIVENDI SE

LEI : 969500FU4DRAEVJW7U54

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 22 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Multiplaces

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000127771

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 9.3911 Euro

VOLUME : 1 422 216.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 9.3911 Euro

VOLUME : 1 422 216.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 23 mai 2023

COMMENTAIRES :

La vente des 1 700 000 actions Vivendi SE (au cours moyen pondéré de 9,3902 euros) fait l'objet de plusieurs dépôts sur ONDE.

- 277 784 actions Vivendi SE ont été vendues au cours moyen pondéré de 9,3856 euros sur EURONEXT PARIS

Les informations renseignées pour les transactions multiplaces correspondent à un prix et à un volume agrégés des opérations suivantes :

-597 300 actions Vivendi SE ont été vendues au cours moyen pondéré de 9,3775 euros sur CEUO. -221 973 actions Vivendi SE ont été vendues au cours moyen pondéré de 9,4210 euros sur TQEM. -211 350 actions Vivendi SE ont été vendues au cours moyen pondéré de 9,4181 euros sur CEUD. -173 432 actions Vivendi SE ont été vendues au cours moyen pondéré de 9,3847 euros sur EXSE. -86 701 actions Vivendi SE ont été vendues au cours moyen pondéré de 9,3684 euros sur XPOS.

-50 098 actions Vivendi SE ont été vendues au cours moyen pondéré de 9,3626 euros sur TQEA. -27 284 actions Vivendi SE ont été vendues au cours moyen pondéré de 9,4067 euros sur BEUP. -22 411 actions Vivendi SE ont été vendues au cours moyen pondéré de 9,3787 euros sur CEUX. -15 895 actions Vivendi SE ont été vendues au cours moyen pondéré de 9,4091 euros sur SGMV. -11 621 actions Vivendi SE ont été vendues au cours moyen pondéré de 9,3777 euros sur AQEU. -4 151 actions Vivendi SE ont été vendues au cours moyen pondéré de 9,3897 euros sur TQEX.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Vivendi SE published this content on 24 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 May 2023 16:17:05 UTC.


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Données financières
CA 2023 9 813 M 10 572 M -
Résultat net 2023 565 M 609 M -
Dette nette 2023 1 661 M 1 790 M -
PER 2023 16,7x
Rendement 2023 3,02%
Capitalisation 9 376 M 10 102 M -
VE / CA 2023 1,12x
VE / CA 2024 1,07x
Nbr Employés 35 000
Flottant 59,7%
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Objectif de cours Moyen 12,55 €
Ecart / Objectif Moyen 37,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Arnaud Roy de Puyfontaine Chairman-Management Board
François Marie Jean Charles Laroze Chief Financial Officer
Yannick Bolloré Chairman-Supervisory Board
Caroline Le Masne de Chermont Director-Legal Affairs, CSR & Compliance
Katie Jacobs Stanton Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VIVENDI SE2.09%10 102
BOLLORÉ SE14.75%18 931
WARNER MUSIC GROUP CORP.-25.76%13 415
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC.48.77%7 538
ENDEAVOR GROUP HOLDINGS, INC.-0.71%6 713
SEGA SAMMY HOLDINGS INC.39.36%4 432
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