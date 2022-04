Vivendi : Document des Résultats

Paris, le 25 avril 2022

Vivendi : progression de 13,4 % (7,9 % en organique)

du chiffre d'affaires au premier trimestre 2022

➢ Croissance du chiffre d'affaires de Groupe Canal+ de 6,5 % porté par l'ensemble de ses activités

➢ Début d'année dynamique pour Havas Group avec une croissance organique de 11,3%

➢ Léger fléchissement du chiffre d'affaires d'Editis après une année 2021 record

➢ Hausse de 2,2 % du chiffre d'affaires de Prisma Media1 porté par la croissance de plus de 23 % du segment digital

➢ Les autres métiers bénéficient notamment du rétablissement progressif du spectacle vivant

Chiffre d'affaires du 1er trimestre (en millions d'euros) 2022 2021 Variation en % Variation en % à taux de change et périmètre constants1 Groupe Canal+ 1 446 1 357 +6,5 % +6,0 % Havas Group 591 502 +17,7 % +11,3 % Editis 160 163 -1,7 % -1,7 % Autres métiers2 180 73 x2,5 +24,2 % Total Vivendi 2 377 2 095 +13,4 % +7,9 %

1 Le périmètre constant permet notamment de retraiter l'impact de Prisma Media consolidée à compter du 1er juin 2021.

2 Y compris l'élimination des opérations intersegment.

1

Ce communiqué présente un chiffre d'affaires consolidé, non audité, établi selon les normes IFRS et arrêté par le Directoire du 22 avril 2022. Celui-ci ne comprend pas Universal Music Group (UMG) qui, du fait de la distribution de 60 % de son capital en septembre 2021, a été déconsolidé, ce qui entraîne le retraitement des chiffres passés.

Au premier trimestre 2022, le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 2 377 millions d'euros, contre 2 095 millions d'euros au premier trimestre 2021. Cette augmentation de 13,4 % résulte principalement de la progression du chiffre d'affaires de Groupe Canal+ (+89 millions d'euros), de Havas Group (+89 millions d'euros) et de Vivendi Village (+20 millions d'euros). Elle comprend également la contribution de Prisma Media (+73 millions d'euros), consolidée à compter du 1er juin 2021.

A taux de change et périmètre constants1, le chiffre d'affaires de Vivendi progresse de 7,9 % par rapport au premier trimestre 2021. Cette augmentation résulte principalement de la hausse du chiffre d'affaires de Groupe Canal+ (+6,0 %), ainsi que de la forte progression de celui de Havas Group (+11,3 %), de Gameloft (+10,0 %) et de Vivendi Village (x 3,8).

OPA sur Lagardère

L'offre publique d'achat (OPA) de Vivendi sur les actions de la société Lagardère a été ouverte le 14 avril 2022 pour une période initiale de 25 jours de bourse, soit jusqu'au 20 mai 2022. Le 21 février 2022, le Directoire de Vivendi avait arrêté les termes de son OPA et avait déposé son projet auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), laquelle l'a déclarée conforme le 12 avril 2022.

Vivendi propose aux actionnaires de Lagardère : ➢ Soit à titre principal : de vendre leurs actions Lagardère au prix unitaire de 25,50 euros (droits à distribution attachés) ; ➢ Soit à titre subsidiaire : de bénéficier, pour chaque action Lagardère présentée à cette branche subsidiaire et conservée jusqu'à la date (incluse) de clôture de l'offre, le cas échéant réouverte, sous réserve de réduction proportionnelle (voir ci-dessous), d'un droit de la céder à Vivendi au prix unitaire de 24,10 euros jusqu'au 15 décembre 2023 (inclus).

Dans le cas où le nombre d'actions apportées à l'offre principale lors de la première période d'offre serait insuffisant pour permettre d'atteindre le seuil de caducité, Vivendi acquerra en numéraire au prix de l'offre principale la quotité d'actions présentées à l'offre subsidiaire nécessaire pour atteindre 51 % du capital de Lagardère à la date de clôture de la première période d'offre.

En cas de succès de son offre et d'obtention des autorisations règlementaires requises, Vivendi souhaite que M. Arnaud Lagardère conserve ses fonctions de Président-directeur général de la société Lagardère et entend continuer à s'appuyer sur les compétences de ses équipes dirigeantes.

Vivendi n'a pas l'intention de demander à l'AMF la mise en œuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Lagardère ni de demander la radiation des actions Lagardère d'Euronext Paris.

Commentaires sur l'activité

Groupe Canal+

Au premier trimestre 2022, le chiffre d'affaires de Groupe Canal+ s'élève à 1 446 millions d'euros, en progression de 6,5 % par rapport au premier trimestre 2021 (+6,0 % à taux de change et périmètre constants). Cette hausse s'explique par l'ensemble des activités du groupe.

La Télévision en France métropolitaine enregistre une forte croissance de chiffre d'affaires avec une hausse de 6,5 % à taux de change et périmètre constants par rapport au premier trimestre 2021.

Le chiffre d'affaires à l'international augmente de 6,2 % à taux de change et périmètre constants par rapport au premier trimestre 2021, en raison d'une nouvelle progression significative du parc abonnés.

Le chiffre d'affaires de Studiocanal augmente de 4,5 % en un an, en raison notamment de plusieurs succès en salles, comme Super-héros malgré lui, En attendant Bojangles et Goliath, et des bonnes performances du catalogue.

Au cours du premier trimestre 2022, Groupe Canal+ a renforcé son offre de contenus et a poursuivi son développement à l'international.

Le 24 janvier 2022, Canal+ a signé la nouvelle chronologie des médias. Il peut désormais diffuser en France des films dès six mois après leur sortie en salles, contre douze mois en 2018.

Le 15 février 2022, Groupe Canal+ et ViacomCBS ont annoncé un partenariat stratégique de long terme s'articulant autour de deux piliers :

- La distribution de Paramount+ d'ici à la fin de l'année et de neuf chaînes de ViacomCBS par Groupe Canal+, en France et en Suisse. Groupe Canal+ sera le seul acteur du marché en France à pouvoir intégrer Paramount+ à ses offres commerciales (en « hard bundle ») ;

- L'acquisition de contenus premium en exclusivité pour les chaînes et services de Groupe Canal+, couvrant plus de 30 territoires. Groupe Canal+ proposera notamment les films Paramount en première exclusivité sur Canal+ en France et en Suisse six mois après leur sortie en salles.

Le 15 mars 2022, Groupe Canal+ a fait son entrée sur le marché autrichien en lançant sa plateforme de streaming en partenariat avec l'opérateur A1 Telekom Austria.

Le 17 mars 2022, Groupe Canal+ a finalisé l'acquisition de 70 % de SPI International, un groupe de média international exploitant 42 chaînes de télévision et différentes plateformes digitales dans plus de 60 pays.

Le 29 mars 2022, l'offre enrichie d'Arte.tv a rejoint l'offre Canal+ en France.

Enfin, Groupe Canal+ et Formula 1® ont annoncé, le 6 avril 2022, un nouvel accord portant sur la diffusion en exclusivité sur Canal+ jusqu'en 2029 du Championnat du Monde de Formula 1®. Cette diffusion vient compléter l'offre de sports mécaniques avec le Championnat du Monde de MotoGP™ jusqu'en 2029 et le WRC (World Rally Championship) jusqu'en 2030.

Havas Group

Havas Group enregistre un excellent début d'année avec une croissance organique à deux chiffres. Au premier trimestre 2022, le chiffre d'affaires atteint 591 millions d'euros, en hausse de 17,7 % par rapport au premier trimestre 2021. Le revenu net3 s'élève à 564 millions d'euros, en progression de 18,0 % par rapport au premier trimestre 2021, et se décompose en +11,4 % de croissance organique (croissance organique de -0,8 % au premier trimestre 2021), +4,4 % d'effets de change et +2,2 % de contribution des acquisitions.

Cette excellente performance opérationnelle résulte de la forte dynamique commerciale enregistrée ces derniers trimestres, renforcée par le lancement d'offres innovantes (en particulier Havas CX et Havas Market).

Toutes les zones géographiques enregistrent de très belles progressions organiques, soutenues par l'ensemble des divisions : création, média et communication santé. L'Europe et l'Amérique du Nord restent les contributeurs les plus importants, enregistrant une croissance organique solide (respectivement de +12,4 % et +9,0 %). L'Asie Pacifique (+9,3 %) et l'Amérique latine (+22,3 %) affichent toujours des performances très satisfaisantes.

Au cours du premier trimestre 2022, Havas Group a accéléré ses prises de participations majoritaires, réalisant cinq opérations ciblées : Tinkle (Espagne et Portugal), Inviqa (Royaume-Uni et Allemagne), Search Laboratory (Royaume-Uni et Etats-Unis), Frontier Australia (Australie) et Front Networks (Chine).

Editis

Au premier trimestre 2022, le chiffre d'affaires d'Editis s'établit à 160 millions d'euros, en recul de 1,7 % à taux de change et périmètre constants par rapport à la même période de 2021. Cette évolution est à rapprocher d'un marché en baisse de 1,0 % par rapport à la même période de 20214. Elle est à relativiser néanmoins avec la croissance inédite de l'an dernier, le marché 2022 affichant une hausse de 19,3 %4 par rapport à 2019.

Chez Editis, les segments du Tourisme et de la Bande dessinée surperforment le marché à fin mars 2022. A ce titre, Editis a créé sa 51e maison d'édition, dans le segment de la bande-dessinée sous la direction de Mourad Boudjellal et, sa 52e, Black River, également dans le segment de la bande-dessinée.

Par ailleurs, en Littérature générale, Editis a bénéficié du succès de plusieurs titres dont la nouveauté de Joël Dicker L'affaire Alaska Sanders qui occupe la 3e place du Top GFK4, le lauréat du prix Goncourt 2021 La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr chez Philippe Rey qui continue de performer aux côtés des nouveautés 2022, ou encore Paris-Briançon de Philippe Besson qui se classe dans le Top 10 des meilleures ventes à fin mars 20224.

3 Le revenu net correspond au chiffre d'affaires d'Havas Group après déduction des coûts refacturables aux clients.

4 Source : Panel GFK au 27 mars 2022, données en chiffre d'affaires.

Autres activités

Prisma Media

Au premier trimestre 2022, le chiffre d'affaires de Prisma Media s'élève à 73 millions d'euros, en hausse de 2,2 % par rapport à la même période de 2021 (proforma5). Le chiffre d'affaires digital atteint un record, progressant de plus de 23 % par rapport à la même période de 2021 et représentant plus de 30 % du chiffre d'affaires de Prisma Media.

Gala a créé l'évènement pour son 1 500ème numéro en mars 2022 avec une interview exclusive de Mylène Farmer. Le titre a enregistré une diffusion record de près de 140 000 exemplaires. Télé-Loisirs a enrichi son site de contenu SVoD avec l'objectif de devenir le site de référence sur le sujet. La marque Télé 2 semaines a accéléré dans le digital en se positionnant sur des contenus éditoriaux centrés sur les émissions populaires (dont Koh Lanta, Mask Singer, The Voice et L'Amour est dans le pré) sur son site de programme TV.

Les marques Prisma Media gardent leurs places de leader sur les audiences digitales : Télé-Loisirs est numéro un de l'univers Entertainment, avec une moyenne mensuelle de 22,5 millions de visiteurs uniques (VU), et Capital numéro un de l'univers Economie avec 10,2 millions de VU.

La présence de Prisma Media sur les réseaux sociaux continue de progresser avec une hausse du nombre d'abonnements de 11 % par rapport au premier trimestre 2021. La marque Gala reste le média européen leader sur Tiktok, affichant une croissance d'abonnés de plus de 32 % par rapport à 2021.

Gameloft

Au premier trimestre 2022, le chiffre d'affaires de Gameloft s'établit à 61 millions d'euros, en progression de 10,8 % par rapport à la même période de 2021 (+10,0 % à taux de change et périmètre constants). La marge brute6 s'établit à 44 millions d'euros, en hausse de 19,1 % par rapport au premier trimestre 2021.

Cette forte croissance est principalement tirée par le succès de l'offre de Gameloft sur la plateforme d'abonnement Apple Arcade, par l'excellente performance de Gameloft for Brands (plateformes publicitaires) en croissance de 40,7 % et par le fort rebond de l'activité de Gameloft Business Solutions (plateformes opérateurs et fabricants de téléphones) en hausse de 20,3 %.

Les jeux Asphalt 9: Legends, Disney Magic Kingdoms, Dragon Mania Legends, March of Empires et Sniper Champions représentent 47 % du chiffre d'affaires total de Gameloft et sont les cinq meilleures ventes du premier trimestre 2022.

Vivendi Village

Au premier trimestre 2022, le chiffre d'affaires de Vivendi Village s'élève à 27 millions d'euros, contre 7 millions d'euros au premier trimestre 2021 et, de manière plus comparable, contre 22 millions d'euros au premier trimestre 2020.