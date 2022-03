Vivendi poursuit son action pour le développement des contenus à impact en s'associant à L'Ecrand'après et Cinema for Change pour sensibiliser les créatifs d'une part, et le grand public d'autre part, à l'importance des récits dans la construction d'un monde meilleur.

L'Ecran d'aprèsest le premier rendez-vous dédié aux professionnels de l'audiovisuel et du cinéma pour favoriser l'émergence de contenus incarnant une société plus résiliente et inclusive.

Soutenu par Vivendi et le groupe Canal+, L'Ecran d'après réunira, le 31 mars 2022, les parties prenantes du secteur audiovisuel, des producteurs aux diffuseurs, en passant par les écoles, talents et institutions, afin de leur permettre de partager leurs pratiques, de découvrir des projets inspirants, et enfin de participer à l'élaboration d'outils pour faciliter l'intégration des enjeux sociaux et environnementaux dans les récits.

Au programme :

3 tables rondes abordant :

- « Les succès des contenus à impact »,

- « Les évolutions et freins du secteur » lors de laquelle Damien Marchi, Directeur du développement RSE chez Vivendi, prendra la parole,

- « Quels outils et initiatives pour plus d'impact ? ».

Des pitchs de séries et longs métrages ;

Des rencontres entre professionnels du secteur.

Par ailleurs, Vivendi et cinq de ses filiales (Groupe Canal+, Editis, Prisma Media, CanalOlympia et Dailymotion)renouvellent leur soutien à Cinema for Change, « festival international humain et inspirant mêlant le divertissement à l'émotion », dont la 11e édition se tiendra du 5 au 10 avril 2022, en salle de cinéma et en ligne.

Inscrit dans une démarche citoyenne et engagée, Cinema for Change (précédemment nommé Le Temps Presse) présente des longs et courts-métrages venus du monde entier en lien avec les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par les Nations Unies. Dans un but éducatif, le festival décerne notamment 3 Prix « Jeunesse » après avoir proposé à des enfants, des collégiens/lycéens et des étudiants en France et à l'international de voter pour des courts-métrages traitant de sujets sociaux, sociétaux et environnementaux.

Le soutien de Vivendi permet aux contenus sélectionnés par le festival de rayonner auprès d'un plus large public, avec entre autres :

un corner événementiel Cinema for Change sur myCanal, une mise à disposition d'espaces publicitaires et des sujets dans Les Eclaireurs, le média des initiatives positives de Canal+

une diffusion des courts-métrages sélectionnés pour le Prix des enfants par Canal+ Kids et sur myCanal

un relais des contenus et temps forts du festival sur les réseaux sociaux de Simone et Gala

une mobilisation massive d'élèves de primaire et collège pour les Prix jeunesse grâce à la communauté d'enseignants de Lea.fr (Nathan). L'an dernier, ce sont plus de 4 500 élèves de primaire et collège qui ont été mobilisés en France !

des projections pour les Prix jeunesse organisées dans les CanalOlympia et les Bluezone au Burkina Faso, à Madagascar, en Guinée et au Benin

un accès gratuit aux courts-métrages et aux ciné-débats sur Dailymotion. En 2021, 100 000 vues de contenus du festival avaient été générées en 6 jours.

Deux films de Studiocanal concourent en compétition officielle : En Corps, réalisé par Cédric Klapish, et Ténor, réalisé par Claude Zidi Jr. Deux autres films (De son vivant d'Emmanuelle Bercot et Radioactive de Marjane Satrapi) sont sélectionnés hors compétition et seront visibles sur la plateforme Cuult. Les documentaires Animal et Bigger Than Us, prochainement diffusés sur Canal+, seront à l'affiche du festival avec deux séances spéciales à l'occasion de la remise d'un prix d'honneur aux réalisateurs Cyril Dion et Flore Vasseur.

Cette 11e édition signe le retour en salles de Cinema for Change à Paris au Grand Rex et au Pathé Opéra, après une édition 2020 complètement digitale. Les cérémonies d'ouverture et de clôture seront animées par Cyrille Eldin, animateur et chroniqueur de Canal+.

Jaleh Bradea, directrice de projets inclusion et égalité des chances de Vivendi, participera au ciné-débat dédié à l'ODD 5 « Egalité des sexes ».

Le programme de l'Ecran d'après, le 31 mars 2022 :

https://www.lecrandapres.com/

Le programme de Cinema for Change, du 5 au 10 avril 2022 :

https://www.cinemaforchange.org/

Bande-annonce de Cinema for Change :

https://www.dailymotion.com/video/x897538