Vivendi : Groupe CANAL+ nomme un Directeur Digital Sport

Bruno Rodrigues est nommé Directeur Digital Sport du Groupe CANAL+ à compter du 1er juillet 2022. Il reportera à Pierre-Emmanuel Ferrand, Directeur du Digital, et opérationnellement à Thomas Sénécal, qui prendra ses fonctions de Directeur des Sports du Groupe CANAL+ le 1er juillet prochain.



Bruno Rodrigues aura la responsabilité de l'ensemble des activités digitales liées au sport en France. Sa nomination s'inscrit dans l'ambition du Groupe CANAL+ de mettre en commun les savoir-faire du Digital et des Sports, sur lesquels il s'appuiera afin de faire rayonner la richesse de l'offre sport de CANAL+ et l'expertise de la Rédaction des Sports, au-delà des antennes.



Sous sa responsabilité, l'équipe digitale sport, en coordination étroite avec la Rédaction des Sports, aura pour missions de créer des contenus multi-plateformes et d'activer tous les leviers digitaux en 360 (SEO, partenariats, influence) afin d'élargir les audiences digitales de CANAL+ sur la thématique Sport.