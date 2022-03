Vivendi : Havas Group acquiert Front Networks, agence chinoise multi-primée spécialisée en marketing digital

Havas annonce l'acquisition de Front Networks, agence chinoise indépendante multi-primée et spécialisée en marketing digital et réseaux sociaux. L'agence, qui intégrera le réseau Havas Creative, a bâti sa réputation autour d'une vision Connectivité + Créativité + Collectivité, en concevant des storytelling pertinents et impactants, en créant des contenus digitaux engageants ainsi que des cartographies précises des canaux de diffusion. L'intégration de cette agence constitue un atout créatif et digital stratégique pour Havas en Chine.

Avec plus de 200 experts opérant depuis leurs bureaux de Beijing et Shanghai, Front Networks offre une gamme complète de services en marketing digital. Fondée en 2004 par Felix Teng, ingénieur formé en France et francophone, l'agence a su se maintenir à la pointe de l'évolution digitale en Chine. Elle bénéficie de la confiance de plus de 200 clients internationaux évoluant dans des secteurs aussi variés que l'automobile, la finance, le sport, les logiciels, l'électroménager, les équipements électroniques grand public, l'intelligence artificielle, etc. tels que BMW, Rolls-Royce, Vivo, Microsoft, Columbia, Casarte, Bank of China, Nestlé etc.

Le travail des talentueuses équipes de Front Networks a été salué à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie. L'agence s'est notamment vu décerner le IAI International Advertising Marketing / Publicity Gold Award en 2020, le TMA Creative Gold Award en 2016 et le Golden Mouse Social Marketing Gold Award en 2014.

Yannick Bolloré, Chairman et CEO, Havas Group, commente : « La Chine revêt depuis toujours une importance stratégique pour nous et je suis fier de constater que la dynamique d'Havas sur ce marché clé est toujours très bonne. Le marché chinois évolue et se diversifie à un rythme effréné, nous offrant de nombreuses opportunités de croissance. En nous associant avec l'un des meilleurs players chinois, Havas Group renouvelle sa capacité à créer durablement davantage de valeur pour l'ensemble de nos clients et de leurs marques mais aussi pour les consommateurs et leurs communautés. Je suis ravi d'accueillir l'équipe de Front Networks au sein de la Havas Family. »

Karl Wu, Chairman et CEO, Havas Group Greater China, déclare: « Depuis sa création il y a 20 ans, Front Networks n'a jamais cessé d'affirmer sa puissance, mais également son agilité et sa faculté d'adaptation face à l'émergence et la révolution digitale en Chine. A l'heure où les métaverses font leur apparition, l'arrivée de Front Networks marque une étape stratégique importante, permettant d'enrichir encore davantage nos solutions numériques à destination de nos clients sur le marché chinois. Au sein de notre Havas Village qui nous réunit tous sous un même toit nous pourrons, tous ensemble, poursuivre notre mission de faire la différence au service des marques, des entreprises et des personnes. »

Felix Teng, Fondateur et CEO de Front Networks, déclare : « Etre reconnus par Havas, le leader de l'industrie en matière d'intégration et d'entrepreneuriat, constitue pour nous une grande fierté. Grâce aux ressources et aux outils d'autonomisation du groupe, nous serons en mesure d'élargir notre horizon, de développer nos solutions et d'accroître la portée de nos services. La philosophie d'Havas est très inspirante et nous sommes impatients de réaliser davantage de projets meaningful ensemble. »

