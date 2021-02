Vivendi : Havas Group acquiert Inbar Merhav G LTD, agence israélienne full-service

Havas Group annonce l'acquisition de l'agence indépendante Inbar Merhav G, cette opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie dans ce marché. L'agence s'appellera désormais Havas Inbar Merhav G Ltd. Fondée en 1999 et installée à Tel Aviv, Inbar Merhav G est une agence de publicité spécialisée en stratégie marketing, en conseil et en création (offline et digital), ainsi que dans l'ensemble des services médias.

Les parts de marché d'Inbar Merhav G ont progressé de manière constante ces dernières années grâce notamment aux acquisitions des agences publicitaires Lin&Lin en 2011 et FGG en 2016 ainsi qu'à son affiliation à Havas en 2013. Aujourd'hui, Inbar Merhav G est l'une des plus grandes agences publicitaires d'Israël et compte parmi ses clients JDE, Nissan, Infiniti, Hyundai, Kia, Reckitt Benckiser, Swarovski, Isrotel, The Open University, Steimatzky, Idigital ou encore DavidShield. L'acquisition de Inbar Merhav G fait suite à l'acquisition de Blink, agence israélienne de social media, en 2017. Les deux entreprises continueront à opérer de manière indépendante.

Yannick Bolloré, Chairman & CEO de Havas Group commente: « Nous sommes ravis d'accueillir Inbar Merhav G au sein de la famille Havas. Israël est le champion de l'innovation et de l'entrepreneuriat, et c'est un réel plaisir de pouvoir développer notre réseau sur ce marché grâce à cette opération. Le pays compte davantage de start-ups que d'autres pays d'une taille bien plus importante. L'amélioration des relations commerciales entre Israël et les Emirats Arabes Unis, où nous sommes également solidement implantés, laisse entrevoir de nouvelles opportunités de collaboration. Nous avons hâte de pouvoir collaborer avec Chen, Yaron et leurs équipes ainsi que leurs clients, ils seront une source d'inspiration constante pour l'ensemble du groupe grâce à leur énergie créative, leurs innovations technologiques et leurs idées porteuses de sens. »

Yaron Merhav, Managing Partner de Inbar Merhav G, ajoute: « Nous sommes particulièrement fiers d'avoir été choisis par Havas, le groupe de communication le plus avancé et le plus intégré de l'industrie. C'est la plus belle reconnaissance que nous puissions recevoir après avoir fait de notre agence un des leaders du secteur. » Chen Inbar, Chairman de Inbar Merhav G, complète: « C'est une fierté pourles agences de publicité de porter le nom de leurs fondateurs et y ajouter le nom d'Havas constitue pour moi une garantie de succès pour l'avenir. Rejoindre la famille Havas est un honneur car nous allons pouvoir collaborer avec les meilleurs talents et nous développer davantage sur notre marché national. Notre plus grand défi sera désormais de connecter nos clients israéliens de stature mondiale aux agences du groupe tout en les faisant bénéficier de nos connexions privilégiées avec notre réseau de AdTechs uniques. »

Havas Inbar Merhav G Ltd. restera sous la direction de son équipe dirigeante actuelle : Chen Inbar (Chairman en exercice), Yaron Merhav (Managing Partner) ainsi que Or Gleicher et Ben Sever (co-CEOs). Alberto Canteli, CEO/Chairman Nordics, CEE & ME & SEA de Havas supervisera l'intégration de l'agence au sein du Groupe.

A propos de Havas Group Havas est l'un des plus grands groupes de communication au monde. Fondé à Paris en 1835, le Groupe compte aujourd'hui 20 000 collaborateurs dans plus de 100 pays et dispose de trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers de la communication. Faire la différence, au service des marques, des entreprises et des personnes, est notre raison d'être. Pour mieux anticiper et répondre aux besoins des clients, Havas a opté pour un modèle totalement intégré incarné par plus de 60 Havas Villages à travers le monde. Dans ces Villages, nos équipes créatives, médias et communication santé et bien-être travaillent en parfaite synergie et avec agilité. Nous œuvrons chaque jour à cultiver notre diversité pour permettre à chacun de se sentir membre d'une communauté tout en étant soi-même, de s'épanouir à la fois professionnellement et personnellement. Depuis fin 2017 Havas est totalement intégré à Vivendi. De plus amples informations sur le Groupe Havas sont disponibles sur le site web de la société : www.havasgroup.com #MeaningfulDifference

A propos de Inbar Merhav G Inbar Merhav G est l'une des agences publicitaires les plus jeunes et les plus décorées parmi les 10 meilleures agences d'Israël, tout en affichant la croissance la plus rapide. L'agence propose une gamme de service complète, et le digital y est pleinement intégré. Son équipe de 60 collaborateurs est en mesure de délivrer création, stratégie, achat d'espace ou media planning tout comme la production de contenus digitaux ou encore des prestations e-commerce. Inbar Merhav G est perçue comme une des agences les plus créatives et les plus à la page d'Israël, bénéficiant notamment d'excellentes connexions avec les acteurs adtech locaux. Fondée au début des années 2000 par Chen Inbar qui continuera de diriger la société aux fonctions de chairman en exercice. Tous les anciens Partners locaux demeureront actifs dans l'entreprise. Or Gleicher et Ben Sever qui les ont rejoint il y a quelques années sont devenus actionnaires et co-dirigeront les activités publicitaires en Israël. Yaron Merhav, qui fut l'instigateur des premiers échanges avec Havas en 2012 devient Managing Partner et prendra la tête des activités new business, aidé de Ayal Grinberg.