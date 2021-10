Vivendi : Havas Group acquiert Nohup, agence leader de la transformation digitale en Italie

Havas Group annonce l'acquisition de Nohup, agence italienne leader dans les domaines des services cloud, de la transformation digitale et de l'intégration des systèmes.

Cette agence sera intégrée à Havas CX Italy, entité appartenant au réseau mondial de Customer Experience lancé par le Groupe l'année dernière.

Piloté par Manfredi Calabrò, à la tête de Havas Milan et de l'offre CX Italy, ce partenariat marque une nouvelle étape dans le renforcement de l'expertise Customer Experience sur le marché italien et européen.

Nohup a été fondée par Maria Aiello et Riccardo Fabbri avec l'ambition d'ériger un service reposant sur une expertise technique pointue en matière de développement de logiciels et d'architecture systèmes pour fournir à ses clients des solutions innovantes et concrètes.

Nohup s'appuie sur une équipe de 30 spécialistes opérant depuis les villes de Udine et Milan, dont certains sont déjà installés au Havas Village Milan, afin d'accélérer l'intégration des différentes expertises.

Yannick Bolloré, Chairman & CEO, Havas Group, commente : « L'acquisition de Nohup est une nouvelle preuve de l'importance que Havas et, plus largement Vivendi, accordent au marché italien. Nohup sera un partenaire stratégique essentiel qui nous apportera l'expertise technologique nécessaire pour garantir une communication toujours pertinente, dans un paysage très changeant. Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de Nohup au sein de la famille Havas. »

Cette acquisition s'inscrit dans la bonne dynamique de l'activité de Havas CX en Italie qui clôturera l'année 2021 avec un chiffre d'affaires total supérieur à 10 millions d'euros et 15% de croissance organique. Les talents de Nohup viendront enrichir le réseau CX déjà installé à Turin, Milan et Udine.

Manfredi Calabrò, CEO, Havas Milan, déclare : « Nohup et Havas partagent la même éthique et les mêmes valeurs entrepreneuriales. La qualité de service, la transparence et le renforcement de nos expertises sont de la plus haute importance pour Maria, Riccardo et moi-même et nous sommes impatients de les promouvoir davantage. »

Maria Aiello et Riccardo Fabbri, co-fondateurs de Nohup, ajoutent : « Nous sommes fermement convaincus qu'une innovation digitale concrète et réussie est le fruit de différents facteurs : une veille technologique permanente, le développement de solutions centrées sur l'utilisateur et son expérience, une attention particulière sur la confidentialité et la sécurité des données. Nous partageons avec Havas la même vision et les synergies entre nos équipes sont évidentes, c'est le partenaire idéal. Ensemble, nous serons plus forts, plus compétitifs et plus identifiables sur le marché local comme à l'international, et nous deviendrons ainsi une référence sans équivalent dans toute l'industrie. »