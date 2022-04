Vivendi : Havas Group acquiert l'agence digitale multi-primée Search Laboratory

Search Laboratory renforce les expertises data et marketing digital de Havas Media Group au Royaume-Uni.

Fondée en 2005, Search Laboratory est l'une des seules agences agréées Google Marketing Platform Sales Partners et à pouvoir offrir une mise en œuvre optimale, et former et assurer une assistance continue sur les suites d'outils les plus avancées de la plateforme. Les 150 experts de Search Laboratory conçoivent et déploient des campagnes marketing digitales axées sur les données à forte rentabilité dans 35 pays, pour certaines des plus grandes marques au monde, telles que UiPath, Appian ou encore Burton Snowboards. Au fil des ans, l'agence s'est vue remettre de nombreux prix et a figuré à huit reprises dans le classement du Sunday Times des 100 meilleures entreprises où travailler.

Search Laboratory intégrera Havas Media Group au Royaume-Uni aux côtés de Havas Media, Havas Entertainment et Havas Market. Cette acquisition renforce les compétences du groupe en matière de data et de marketing digital, tant à l'échelle locale qu'internationale. Elle lui permet de bénéficier d'une nouvelle équipe talentueuse et de nouveaux bureaux, en complément de ceux de Londres et Manchester.

Havas Group a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Search Laboratory, agence digitale intégrée, multi-primée et engagée dans la recherche de l'authenticité des données depuis ses bureaux de Leeds, Londres, Austin et New York.

Yannick Bolloré, Chairman et CEO, Havas Group, déclare: « L'acquisition de Search Laboratory intervient alors même que Havas Media Group est porté par une belle dynamique et connait une croissance forte. Continuer d'investir dans HMG s'inscrit dans un plan de transformation global visant à proposer à nos clients locaux et internationaux des expériences média fondées sur la data. Le haut niveau de compétences de Search Laboratory en matière de data et d'analytics complète parfaitement notre expertise et vient consolider notre offre pour aider les marques à activer leurs données de manière plus pertinente. Je souhaite la bienvenue à Chris Attewell, Ian Harris et à leurs équipes. »

Patrick Affleck, CEO, Havas Media Group UK & Ireland, commente: « Nous sommes ravis d'accueillir Search Laboratory au sein de Havas Media Group, renforçant ainsi nos capacités digitales et data pour nos clients. Ils sont leaders du marché dans le marketing digital et le marketing à la performance axés sur les données. A l'heure même où l'industrie se prépare à un nouvel avenir sans cookies, leurs services de pointe en matière de data et d'analytics permettront à nos clients de mieux gérer l'activation de leurs first party data et d'en extraire toute la valeur stratégique. Search Laboratory est dirigée par une équipe très expérimentée et accompagne un portefeuille clients très varié couvrant plusieurs verticales. C'est pourquoi cette agence représente un véritable atout pour Havas Media Group au Royaume-Uni et à l'international. »

Chris Attewell, CEO de Search Laboratory, ajoute: « En rejoignant Havas Media Group, nous avons le sentiment d'avoir trouvé un nouveau foyer. Nos visions et notre philosophie sont très proches et nos offres de services sont très complémentaires. Cette opération marque une nouvelle page de notre histoire et nous sommes impatients de pouvoir travailler ensemble et de créer de nouvelles opportunités, pour nos talents comme pour nos clients. »

L'équipe de direction de Search Laboratory, sous la houlette de Chris Attewell, CEO, et de Ian Harris, Founder & Executive Chairman, continuera de diriger l'agence.