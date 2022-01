Vivendi : Havas Group acquiert l'agence parisienne Raison de Santé spécialisée en meded pour renforcer l...

Cette acquisition renforce la position de leader de Havas Health & You sur le marché français.

Havas Group annonce aujourd'hui l'acquisition de Raison de Santé, agence parisienne spécialisée dans le medical education ayant accompagné un large portefeuille d'entreprises du secteur de la santé depuis sa création en 2008. Cette intégration témoigne de la croissance exponentielle du réseau Havas Health & You devenu, sous la direction de sa CEO Donna Murphy, le premier réseau mondial de communication santé et le leader du marché français. L'intégration de Raison de Santé renforce les synergies entre les offres de communication et les offres medical education du réseau tout en faisant du siège français l'exemple concret de la mission et de la vision d'Havas Health & You en Europe. Cette acquisition s'inscrit dans une série de plusieurs succès commerciaux de Havas Health & You en France, et notamment l'obtention du titre d'agence française de santé de l'année les deux dernières années.

Yannick Bolloré, Chairman & CEO de Havas Group, commente : « Cette opération intervient alors que le secteur de la santé connait une période d'expansion très rapide en France. Au cours des cinq dernières années, il a doublé ses revenus et la France est désormais le cinquième marché mondial pour les médicaments et le quatrième pays exportateur de vaccins. L'acquisition de Raison de Santé permettra à HH&Y de poursuivre le développement d'une structure aux capacités suffisamment solides pour fournir à nos clients les offres intégrées dont ils ont besoin pour rester compétitifs non seulement sur ce marché, mais également dans le reste du monde. Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de Raison de Santé au sein du groupe ! »