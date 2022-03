Vivendi : Havas Group acquiert une participation majoritaire dans Frontier Australia

Havas Group annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans l'agence indépendante de marketing à la performance leader sur le marché australien, Frontier Australia. L'agence intègrera le réseau Edge Performance Network (EPN) de Havas Group, le plus grand réseau de performance marketing au monde.

Frontier Australia a été fondée par Neil Hoar en 1998. Rejoint par ses partenaires Steven King et Dan O'Brien, tous trois ont redoublé d'efforts pour amener Frontier Australia au sommet, devenant l'agence full-service leader dans le marketing à la performance en Australie. L'agence s'est forgée une solide réputation grâce à sa capacité à apporter à ses clients des résultats business concrets, mesurables et à grande échelle.

Au cours des vingt dernières années, Frontier Australia n'a cessé d'innover tout en optimisant sa façon d'utiliser la data et les insights pour concevoir des solutions pour ses clients. En s'appuyant tant sur les médias online que offline et grâce à des solutions créatives ad hoc, l'agence a accompagné avec brio des clients locaux tels que Finder.com.au, Temple & Webster, Global Shop Direct ou BlueBet, mais également des clients internationaux comme Norton/Lifelock ou Noom.

Yannick Bolloré, Chairman et CEO, Havas Group, déclare : « Frontier Australia est reconnue pour sa capacité à améliorer le retour sur investissement des budgets marketing de ses clients en combinant le coté scientifique de la direct response et l'art de mettre en avant les marques. Son intégration au sein de notre réseau global Havas Edge nous permet non seulement de disposer d'une expertise locale en marketing à la performance mais également de récolter des données précieuses sur l'ensemble des canaux afin que le réseau EPN et son vaste portefeuille de clients internationaux puissent se développer sur le marché australien. Nous sommes ravis d'accueillir officiellement toute l'équipe de Frontier Australia au sein d'Havas ».

Steve Netzley, CEO, EPN commente : "Au cours des dernières années, tous nos partenariats avec Neil, Steven, Dan et l'équipe de Frontier Australia ont été largement couronnés de succès. Il était donc tout naturel de les inviter à intégrer officiellement EPN et je suis, à titre personnel, très fier que cela devienne une réalité. L'Australie est un territoire stratégique pour notre réseau et nos clients, et Frontier Australia est le partenaire idéal pour les autres agences EPN à travers le monde, tant par notre proximité culturelle que sa capacité à répondre parfaitement aux besoins de nos clients« .

Steven King, Co-CEO de Frontier Australia ajoute : "Comment trouver les mots justes pour décrire l'incroyable qualité du réseau mondial EPN, dirigé par Steve Netzley et son équipe. Nous partageons la même approche commerciale, le même esprit entrepreneurial et une même volonté de fournir aux clients les solutions les plus pertinentes. Nous avons le sentiment d'avoir trouvé en eux un véritable partenaire de confiance. Nous sommes impatients de pouvoir, ensemble, poursuivre ce qui a toujours été notre priorité : développer les activités de nos clients et avoir un impact positif et concret sur leur réussite ».

Frontier Australia continuera d'agir localement en son nom propre tout en arborant le branding attestant de son adhésion au réseau Edge Performance Network.

Cliquez ici pour télécharger le communiqué de presse.