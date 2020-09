Vivendi : Havas (Vivendi) acquiert une part majoritaire dans l'agence américaine Camp + King

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Havas, filiale du groupe Vivendi, a annoncé jeudi l'acquisition d'une participation majoritaire dans Camp + King, une agence publicitaire américaine indépendante.

Créée en 2011, l'agence emploie 60 personnes à Chicago et San Francisco. Jamie King et Roger Camp conserveront respectivement leurs rôles de directeur général et directeur créatif de l'agence.

"Cette opération renforce la puissance créative du réseau en Amérique du Nord grâce à des expertises pointues, une grande agilité et une audace reconnue dans le secteur. Elle permet également d'étoffer notre présence dans la région aux côtés de nos Havas Villages et d'agences telles que Battery ou Arnold", a commenté Havas dans un communiqué.

