Vivendi : Havas se renforce dans le secteur de la santé

Havas, filiale de Vivendi, a annoncé mardi l'acquisition de l'agence de communication parisienne Raison de Santé en vue de se renforcer sur le marché français de la santé.



Créée en 2008, Raison de Santé est une agence spécialisée en communication d'environnement qui accompagne la majorité des principaux laboratoires pharmaceutiques.



La société se focalise tout particulièrement sur des domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, les maladies inflammatoires chroniques, l'hématologie, les vaccins ou les maladies rares.



Dans un communiqué, Havas explique que la santé constitue aujourd'hui un axe 'stratégique' pour le groupe.



'Cette opération intervient alors que le secteur de la santé connaît une période d'expansion très rapide en France', commente Yannick Bolloré, le PDG de Havas Group.



'Au cours des cinq dernières années, il a doublé ses revenus et la France est désormais le cinquième marché mondial pour les médicaments et le quatrième pays exportateur de vaccins', souligne-t-il



Raison de Santé doit être intégrée au pôle Havas Health & You, qui est devenu le premier réseau mondial de communication santé et leader du marché français sous l'égide de sa directrice générale Donna Murphy.



Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.



