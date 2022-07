Vivendi : Informations privilégiées / Communiqué sur comptes, résultats

Nous entendons également poursuivre notre développement à l'international. Havas Group y réalise déjà 80 % de son chiffre d'affaires et le Groupe Canal+ 40 %. Le projet de rapprochement avec le groupe Lagardère s'inscrit dans cette perspective. Notre objectif est d'atteindre une taille mondiale critique pour construire un modèle efficace et durable face aux mouvements de consolidation mondiaux et au poids croissant des grandes plateformes.

Celle-ci repose sur un travail de transformation mené par l'ensemble de nos métiers pour adapter leur modèle économique aux évolutions de la consommation, à l'environnement concurrentiel et aux technologies émergentes.

Yannick Bolloré, Président du Conseil de surveillance de Vivendi, a indiqué : « je tiens à remercier tous nos clients pour leur confiance et l'ensemble des équipes dont le travail nous permet d'afficher aujourd'hui de bons résultats semestriels. Ces chiffres sont la preuve tangible du bien-fondéde la stratégie mise en œuvre par le Groupe.

un projet de cession de sa filiale Editis dans son intégralité principalement via une

la progression d'Havas Group et à l'intégration de Prisma Media

Notre troisième pilier stratégique vise à une intégration plus forte de nos activités qui travaillent déjà beaucoup ensemble sur de nombreux projets. Le nouveau Directoire mis en place le 24 juin dernier, et la création d'un Comité exécutif, traduisent cette volonté d'associer étroitement nos métiers et leurs dirigeants opérationnels. L'avenir de Vivendi n'en sera que meilleur. »

Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire de Vivendi, a ajouté : « nos métiers ont continué à faire preuve d'une très forte résilience au premier semestre, comme le reflète tout particulièrement la croissance de 31,5 % de l'EBITA.

Le Groupe Canal+ a poursuivi son développement à l'international via plusieurs opérations et a renforcé son offre de contenus, en remportant notamment 100 % des compétitions européennes de l'UEFA et en sécurisant d'autres droits sportifs majeurs sur le long terme. La performance remarquable d'Havas Group sur l'ensemble du semestre et pour ses trois divisions doit être saluée.

Notre modèle économique et nos marques à forte notoriété apportent de la solidité et de la récurrence à notre chiffre d'affaires et à notre performance opérationnelle, comme l'ont démontré les chiffres du premier semestre.

Par ailleurs, le Directoire a proposé d'étudier un projet de cession d'Editis via principalement une distribution aux actionnaires de Vivendi et une cotation à Euronext Paris. Ce projet, s'il se réalisait, permettrait de préserver l'intégrité du deuxième groupe d'édition français et de lui donner tous les moyens nécessaires pour poursuivre son développement.

Les forces de notre Groupe, nos talents ainsi que notre actionnariat familial de long terme, qui nous confère stabilité et agilité, sont d'importants atouts qui nous permettront de traverser avec confiance les incertitudes liées à la situation macro-économique et géopolitique. »

Analyse des résultats

Ce communiqué présente des résultats condensés du premier semestre 2022, non audités, établis selon les normes IFRS, arrêtés par le Directoire de Vivendi du 25 juillet 2022, examinés par le Comité d'audit du 26 juillet 2022 et par le Conseil de surveillance du 28 juillet 2022.

Chiffres d'affaires

Au premier semestre 2022, le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 4 873 millions d'euros, en augmentation de 10,9 % par rapport au premier semestre 2021, grâce principalement à la très bonne dynamique d'Havas Group (+209 millions d'euros) ainsi qu'à la progression de Groupe Canal+ (+91 millions d'euros) et au rebond de Vivendi Village (+53 millions d'euros). Elle comprend également la contribution de Prisma Media (+135 millions d'euros), consolidé sur six mois au premier semestre 2022, contre un mois au premier semestre 20211.

A taux de change et périmètre constants2, le chiffre d'affaires de Vivendi progresse de 5,4 % par rapport au premier semestre 2021. Cette augmentation résulte principalement de la très bonne dynamique

2 Le périmètre constant permet notamment de retraiter les impacts de Prisma Media consolidée depuis le 1er juin 2021, ainsi que la mise en équivalence de Lagardère à compter du 1er juillet 2021 et d'Universal Music Group à compter du 23 septembre 2021.

2