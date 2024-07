Vivendi : La valeur du jour à Paris - Vivendi songe à coter Canal+ à Londres et Havas à Amsterdam

Le 22 juillet 2024 à 11:11 Partager

Depuis ce matin, les investisseurs voient plus clair sur le timing du projet de scission de Vivendi et sur le lieu de cotation des différentes entités. En Bourse, l’action du groupe de médias progresse de 1,33% à 11,01 euros. UBS juge positivement les précisions apportées par Vivendi car la scission pourrait avoir lieu plus rapidement que les investisseurs ne l'avaient initialement prévu. Les détails supplémentaires sont en outre jugés utiles, notamment en ce qui concerne la localisation des cotations et la répartition de la dette nette de Vivendi.



Londres, Amsterdam et Paris



Confirmant une information de presse parue il y a un peu plus d'une semaine, Vivendi a annoncé que Canal+ serait coté au London Stock Exchange " afin de refléter la dimension internationale de l'entreprise, notamment dans le cadre du rapprochement en cours avec MultiChoice ". Vivendi précise que " Canal+ resterait une société domiciliée et fiscalisée en France et ne serait pas soumise à titre obligatoire à la réglementation boursière sur les offres publiques au Royaume-Uni ou en France ". Par ailleurs, Canal+ pourrait, en fonction du succès de son offre d'achat de MultiChoice, faire l'objet d'une seconde cotation à la Bourse de Johannesburg.



La société de communication Havas serait pour sa part cotée sur le marché d'Euronext Amsterdam et serait soumise à la réglementation boursière néerlandaise et adhèrerait au code de gouvernance néerlandais.



Enfin, une société, nouvellement dénommée Louis Hachette Group, serait cotée sur Euronext Growth à Paris, "en cohérence avec le maintien de la cotation de sa filiale Lagardère SA sur le marché réglementé d'Euronext Paris". Elle regrouperait les actifs détenus par Vivendi dans l'édition et la distribution, à savoir Prisma Media et la participation 63,5% détenue par le Groupe dans Lagardère SA.



Vivendi a indiqué que l'étude des aspects fiscaux de ce projet se poursuit.



" Ces trois sociétés conserveraient le centre de décision de leurs activités en France, de même que leurs équipes opérationnelles : Canal+ et Havas, bien que cotées hors de France, resteraient résidentes fiscales françaises au sens de l'impôt sur les sociétés françaises ", a spécifié Vivendi.



Post-scission, Canal+ et Havas auraient une dette nette quasi nulle, à l'exception de la dette mise en place par Canal+ pour l'OPA sur MultiChoice. Louis Hachette Group n'aurait pas d'endettement propre en dehors de l'endettement net aux alentours de 2 milliards d'euros de Lagardère. Vivendi post-scission pourrait avoir une dette nette de l'ordre de 1,5 à 2 milliards d'euros.



Décision d'ici fin octobre



Après attribution des actions des entités issues de la scission, le groupe Bolloré détiendrait environ 30,6% du capital et des droits de vote de Canal+ et de Louis Hachette Group. Il détiendrait 30,6% du capital d'Havas NV environ, et pourrait détenir, du fait des droits de vote double, plus de 40% des droits de vote.



" La mise en oeuvre de ce projet n'aurait pas vocation à donner lieu à une offre publique sur Vivendi ou sur l'une quelconque des entités séparées de cette dernière ", a souligné la société dans son communiqué.



Le groupe de médias et de distribution a ajouté " qu'en cet état, et conformément à la loi, aucune décision de mise en oeuvre de ce projet n'a été ni ne peut être prise, et qu'aucune suite, même potentielle, ne peut être présumée relativement à ce projet ".



Si ce projet devait se poursuivre à l'issue de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, une décision pourrait être prise à la fin du mois d'octobre 2024 en vue de le soumettre à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui pourrait se tenir au mois de décembre 2024. Cette opération n'aura ainsi lieu que si elle recueille l'approbation des deux tiers des voix des actionnaires. Aucun besoin d'autorisation réglementaire n'a été identifié à ce jour, qui conditionnerait la réalisation de ce projet.